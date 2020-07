Os bloqueios realizados pela Caixa são de fraudes operacionais, como criação de contas cujo dinheiro foi desviado. Guimarães não deu números de quantos beneficiários tiveram o acesso prejudicado às contas digitais.

Como liberar a conta

Em resposta às fraudes identificadas, o banco dividiu as contas bloqueadas em dois grupos, que recebem mensagens diferentes pelo app de acordo com o problema identificado pelo banco. As fraudes propriamente ditas são 51% do total. As inconsistências cadastrais, 49%.