A PF (Polícia Federal) indiciou Jair Bolsonaro (PL) e outras 11 pessoas no inquérito que investiga se ele e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita quando Bolsonaro era presidente do Brasil.

As joias não foram declaradas como patrimônio do Estado, o que é exigido por lei. Segundo as investigações, parte das joias foi negociada nos Estados Unidos. Após a revelação do caso, aliados de Bolsonaro tentaram recomprá-las e devolvê-las ao governo brasileiro, segundo a PF.