Saiba por que tanta gente está escrevendo um diário na quarentena

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Colocar ideias e pensamentos no papel é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e calma. (Foto: Reprodução)

Nas novas rotinas criadas para atravessar o isolamento social sem perder (totalmente) a sanidade mental, muita gente fez de caneta e papel os melhores companheiros de confinamento e começou a escrever – um diário, pensamentos, frases aleatórias e até poesia.

Escrever é uma ferramenta terapêutica poderosa para se conhecer melhor, resgatar memórias e crescer. E a quarentena, quando a maioria das pessoas está com algum tempo sobrando, além de cabeça e coração borbulhando de pensamentos e dúvidas, é mesmo um bom momento para colocar a atividade em prática.

“Escrever é uma espécie de experiência meditativa: um momento de conexão com você e seus conteúdos internos, muitas vezes silenciados pela rotina corrida e a vida automatizada”, fala a psicóloga Edwiges Parra, fundadora da EMind Mente Emocional. “Quem tem dificuldade para se expressar oralmente, por timidez ou falta de oportunidade para dizer determinadas coisas, encontra na escrita uma forma de desabafar emoções, registrar intenções e organizar pensamentos”, completa.

O ato mecânico de deslizar lápis ou caneta pelo papel, e não digitar no celular ou teclado do computador, faz toda diferença para o processo da escrita como recurso de autoconhecimento e relaxamento. “Escrever à mão obriga a desacelerar o pensamento e prestar atenção ao desenho das letras e das palavras, e isso acalma a mente e o corpo. Já o ritmo da digitação fragmenta a atenção quando você volta no texto para corrigir uma grafia errada, por exemplo”, comenta Edwiges.

O ritual das morning pages ou páginas matinais, criado pela escritora e mentora de criatividade norte-americana Julia Cameron e apresentado no livro O caminho do artista (editora Sextante), virou hit na quarentena. O exercício nada mais é do que escrever, como primeira tarefa do dia, três páginas à mão sobre qualquer coisa que passar pela cabeça, sem compromisso com forma, estilo, correção ou sentido. A ideia é que esse descarrego verbal logo pela manhã ajuda a tirar da mente questões que, sem você perceber, funcionam como obstáculos à criatividade e à realização. “É uma maneira de escapar do seu censor interno, aquele crítico maldoso que reside no cérebro e emite toda sorte de opiniões negativas como se fossem verdades”, define Julia Cameron no livro. Só experimentando para confirmar que a técnica é mesmo potente.

A jornalista e escritora Maki de Mingo, autora do blog Desancorando, é adepta das páginas matinais. “É uma estratégia ótima para se livrar de pensamentos improdutivos que acabam bloqueando nossas ações”, diz. “Como a ideia é que ninguém leia o que você escreveu, nem você mesma depois de terminar, é um exercício muito legal para quem deseja começar a escrever, mas tem medo ou vergonha de qual pode ser o resultado.” Ela tenta dedicar de 15 a 20 minutos à pratica todas as manhãs e garante que é chave para manter uma rotina mais eficiente.

O não julgamento é o melhor amigo da escrita como terapia porque é um convite à liberdade. Isso vale para o momento das suas páginas matinais, mas também para se lembrar de ter cautela ao expor ideias e pensamentos nas redes sociais. Afinal, comentários e o volume de interação podem desmotivar, travar a criatividade e até traumatizar. É legal saber separar, dentro de sua produção escrita, o que é para ser lido e o que apenas precisa ser colocado no papel. “Se você for escrever pensando em quantos likes vai ganhar ou que alguém pode ler e não gostar, perde a oportunidade de se ouvir de verdade e expressar o que está sentindo”, comenta Maki.

