Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Antes de começar qualquer atividade física, é preciso checar se a saúde está em dia. (Foto: Reprodução)

Com a chegada do verão, no próximo dia 21, é necessário redobrar os cuidados ao se exercitar. Isso porque a prática de atividades físicas nesta estação pode causar diversos problemas advindos do calor, como insolação, alteração na pressão arterial e desidratação. Quem deseja manter o corpo em movimento ou até mesmo começar a praticar exercícios para um melhor estilo de vida e perder os quilos indesejados, deve ficar atento para os riscos que os exercícios podem causar, caso sejam feitos de maneira errada e sem os devidos cuidados em razão da estação.

A professora de educação física, Claudia Fachin, explica que, antes de começar qualquer atividade, é preciso checar se a saúde está em dia. “Antes de tudo, o recomendado é que a pessoa realize exames cardíacos. Depois, começar aos poucos e optar por atividades mais leves, como natação e caminhadas, exercícios aeróbicos que não vão prejudicar as articulações se executado de maneira correta”.

A educadora também esclarece a importância de realizar alongamentos antes da prática do exercício físico. “É o que vai sinalizar para o corpo que você irá começar uma atividade diferente”. Caso o exercício escolhido seja a corrida, a compra do tênis também deve ser feita com muito cuidado, já que correr com o calçado errado pode levar a lesões de tornozelo, joelho, quadril e coluna.

Outro alerta é para os corredores que estão acima do peso. “O ideal é que comecem com caminhadas leves para não forçar o joelho. Muitas pessoas deixam para começar a fazer atividades físicas no verão e, a depender de como esses exercícios forem feitos, podem resultar em lesões musculares”, afirma Claudia.

Além desses cuidados, a pessoa deve estar sempre bem hidratada. “O ideal é ingerir líquidos antes e depois de qualquer atividade física para evitar a desidratação, principalmente nesta época do ano de muito calor. Também não se deve caminhar em jejum, mas é importante escolher alimentos leves ou vitaminas”.

Confira outras dicas importantes para se exercitar com segurança: Hidrate-se; Use bloqueador solar; Prefira ambientes mais frescos e ventilados; Utilize roupas de cores claras; Beba com moderação; Evite roupas úmidas por longos períodos; Cuidado com a pressão baixa durante o verão; Evite se exercitar entre 10h e 16h; Cuidado com alimentos na rua.

