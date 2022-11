Tecnologia Saiba qual o melhor aparelho celular 5G na faixa de 3,5 mil reais

Os smartphones na categoria intermediária nesta lista tinham preços médios entre R$ 2.000 e R$ 4.000 em novembro. (Foto: Reprodução)

Na hora de comprar um celular novo, a categoria dos intermediários sempre aparece como uma boa opção: são modelos um pouco mais caros, mas que costumam ter câmeras aprimoradas, espaço extra para armazenamento e baterias de melhor duração em comparação a smartphones mais baratos.

E, claro, todos os modelos do teste já vêm prontos para acessar as redes com tecnologia 5G.

Foram testados alguns modelos dessa categoria – um iPhone com sistema operacional iOS 16 e outros que rodam o sistema Android 12. Em novembro, os preços ficavam na faixa dos R$ 3.500 nas lojas da internet.

Os aparelhos avaliados foram:

– Apple iPhone SE (3ª geração),

– Motorola Moto Edge 30,

– Realme 9 Pro+.

Foram avaliados desempenho, câmeras e duração da bateria, além da velocidade nas redes 5G instaladas em São Paulo. Na conclusão, design e custo-benefício também foram considerados.

– Apple: O iPhone SE (3ª geração) é o último smartphone “com botão” da marca nas lojas – os demais modelos, incluindo o recém-lançado iPhone 14, contam com reconhecimento facial para desbloqueio da tela.

O celular tem uma tela pequena de 4,7″, bem menor que a dos concorrentes, que ficam acima das 6 polegadas, mas por dentro alguns dos seus recursos são bem parecidos com os do iPhone 13, lançado no final de 2021.

A tela tem a menor taxa de atualização da lista (60Hz). Isso corresponde a quantas vezes a tela “pisca” para atualizar por segundo. Quanto maior o número, mais rápido o smartphone recarrega as informações demonstradas e deixa a sensação de uso com maior fluidez. Isso é muito importante para jogar no celular, por exemplo.

Então, o desempenho de vídeo mais rápido pode não deixar o iPhone lento, mas o aparelho não oferece a experiência de uso mais fluida como os outros modelos testados, com 90Hz ou 120Hz.

O smartphone era vendido em novembro nas lojas on-line por R$ 4.000, em média, em sua versão com 128 GB de armazenamento.

– Motorola: O Moto Edge 30 oferece bom desempenho, câmera de alta resolução e algumas especificações técnicas acima dos concorrentes – é o único do teste com tela com taxa de atualização de 144Hz, presente em celulares mais caros e com 256 GB de armazenamento interno (128 GB nos demais) –, mas é insuficiente na bateria.

Vale notar que, entre os aparelhos avaliados, é o mais fino: tem apenas 6,7 mm de espessura, contra mais de 7 mm dos competidores. O modelo era vendido em novembro nas lojas on-line por R$ 2.900.

O celular da Motorola foi o segundo mais rápido do teste tanto em desempenho como em gráficos. No 5G, foi o mais veloz em downloads, atingindo 700 Mbps em um dos testes. Para upload, o Moto Edge 30 chegou a 91,8 Mbps.

O Moto Edge 30 traz duas câmeras de 50 megapixels na traseira: uma principal e uma grande angular que também atua como lente macro, para tirar fotos de detalhes de perto.

Durante o dia, o resultado é muito bom, tanto na lente principal como na grande angular. Nas fotos noturnas, as imagens exageram um pouco na nitidez e dão um tom mais artificial ao resultado.

O aparelho da Motorola ficou em último lugar nos testes de bateria.

– Realme: O modelo Realme 9 Pro+ é um celular 5G de bom desempenho, mas com uma câmera que deixa um pouco a desejar e especificações que ficam abaixo dos demais modelos com Android da lista, como tela com taxa de atualização de 90Hz.

Este celular da Realme ficou em terceiro lugar nos testes de performance, atrás do iPhone SE e do Moto Edge 30 e à frente dos celulares da Samsung e da Xiaomi. Já nos testes gráficos, o Realme 9 Pro+ ficou em penúltimo lugar, acima do Galaxy A53, da Samsung.

Nos testes com 5G, o aparelho atingiu 592 Mbps de velocidade máxima de download e 141 Mbps de upload – resultados muito próximos do Samsung Galaxy A53.

A câmera do Realme 9 Pro+ foi a que mais decepcionou nos testes. Com 50 megapixels de resolução na principal, as imagens feitas durante dia ficam boas, porém mais esbranquiçadas que as dos concorrentes. O efeito de fotos mais claras ocorre nas imagens tiradas com a lente grande angular (8 megapixels) e nas imagens feitas à noite.

A bateria do Realme 9 Pro+ atingiu a marca de 10h49. Vale notar que o modelo vem com um carregador na caixa com capacidade de 60W, que promete carregar 50% da bateria em apenas 15 minutos.

