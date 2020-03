Celebridades Saiba quem são os famosos diagnosticados com coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Fernanda Paes Leme é uma das famosas em quarentena. Foto: Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme é uma das famosas em quarentena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O mundo todo está em pânico por conta da pandemia do Covid-19, cujo surto teve início na cidade de Wuhan, na China, mas hoje já se espalhou por mais de 140 países.

Entre os milhares de infectados, algumas personalidades testaram positivo para o novo vírus. Confira a seguir alguns famosos que contraíram a doença.

Gabriela Pugliesi

A musa fitness Gabriela Pugliesi foi a primeira personalidade brasileira a revelar que estava com Covid-19 após ter contato com dois convidados do casamento da irmã, Marcella Minelli, que estavam infectados. Na ocasião, a influencer disse acreditar que se tratava de ressaca.

“O resultado dos exames que eu fiz, deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu realmente estava crente que era de bebida, de festa”, disse Gabriela por meio do Instagram. “Eu tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando”, concluiu.

Di Ferrero

No dia 12 de março, o cantor Di Ferrero, ex-vocalista da banda de rock NX Zero, divulgou em seu Instagram que havia sido diagnosticado com o novo coronavírus. O que fez com que precisasse se isolar em quarentena e cancelar toda sua agenda de shows.

“Quero falar que estou bem, estou me cuidando, já estou isolado e vou ficar mais uns dias isolado. Estou sentindo como se eu tivesse uma gripe, estava com um pouco de falta de ar e agora já estou bem”, disse o cantor por meio de um vídeo.

Fernanda Paes Leme

Na segunda-feira (16), a atriz Fernanda Paes Leme comunicou em seu Instagram que recebeu o resultado positivo do teste para Covid-19. Também convidada para o casamento de Marcella Minelli, a atriz estava em autoisolamento desde a confirmação do diagnóstico de Pugliesi.

Fernanda disse que apesar de se sentir bem, a doença é um grande risco para pessoas de mais idade: “Acima de tudo, isso é um problema social. Não é sobre mim, Fernanda Paes Leme, é sobre meus pais, minha avó, seus avós, seus vizinhos idosos, é sobre pessoas que podem ter complicações que vão muito além de uma febre, tosse e tédio de ficar em casa. Precisamos ser responsáveis principalmente com o próximo”, escreveu a atriz.

Rudy Gobert

O jogador de basquete francês do Utah Jazz, Rudy Gobert, foi o primeiro atleta da liga a ser diagnosticado com o novo coronavírus. Dois dias antes da confirmação da infecção, Gobert ironizou o risco de contágio e esfregou as mãos nos microfones dos jornalistas após entrevista coletiva.

Por conta da infecção de Rudy Gobert, a partida entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder foi cancelado e, posteriormente a liga profissional de basquete dos Estados Unidos foi paralisada por tempo indeterminado.

Jorge Jesus

Na segunda-feira (16), o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, também testou positivo para Covid-19. Em nota, o clube carioca informou que o resultado do exame apresentou “um positivo fraco ou inconclusivo”, e que uma contraprova será realizada.

Ainda segundo a nota, o “Mister” ficará sob os cuidados dos médicos do Flamengo e “apresenta quadro estável de saúde”.

Tom Hanks e Rita Wilson

O ator Tom Hanks, conhecido por filmes como “Naufrago” e “Forest Gump”, foi diagnosticado na última quarta-feira (11), juntamente com a sua esposa, a também atriz Rita Wilson. O casal foi infectado durante viagem à Austrália para a gravação de um filme.

“Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo”, escreveu Hanks na ocasião.

“Bem, o que fazer a seguir? Os oficiais médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer do que encarar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!”, completou.

Idris Elba

Por meio de seu Twitter, o ator Idris Elba comunicou segunda-feira (16) que foi diagnosticado com Covid-19 e entrou em isolamento em sua casa.

Na mensagem o ator disse: “Nessa manhã eu testei positivo para Covid 19. Eu me sinto ok, não tenho sintomas até agora, mas estou isolado desde que descobri sobre minha possível exposição ao vírus. Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Eu vou mantê-los informados sobre como estou. Não entrem em pânico”

