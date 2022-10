Política Saiba quem são os governadores eleitos no primeiro e no segundo turno em todos os Estados brasileiros

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) derrotou Onyx Lorenzoni (PL) Foto: TSE/Divulgação No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) derrotou Onyx Lorenzoni (PL). (Foto: TSE/Divulgação) Foto: TSE/Divulgação

Eleitores de todos os Estados brasileiros escolheram, no pleito deste ano, os novos governadores que tomarão posse em 2023. Quatorze Estados e o Distrito Federal definiram os vitoriosos no primeiro turno, em 2 de outubro, e outros 12 elegeram os chefes do Executivo no domingo (30), no segundo turno.

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) derrotou Onyx Lorenzoni (PL). O tucano obteve 3.687.126 votos (57,12%), contra 2.767.786 (42,88%) do seu adversário. Embora tenha renunciado ao mandato, Leite é tecnicamente considerado o primeiro governador reeleito na história do Estado.

Veja abaixo a lista de todos os governadores eleitos:

Acre: Gladson Cameli (PP)

Alagoas: Paulo Dantas (MDB)

Amapá: Clécio (Solidariedade)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)

Ceará: Elmano de Freitas (PT)

Bahia: Jerônimo (PT)

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil)

Maranhão: Carlos Brandão (PSB)

Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil)

Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PSDB)

Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Paraná: Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)

Pernambuco: Raquel Lyra (PSDB)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL)

Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União Brasil)

Roraima: Antonio Denarium (Progressistas)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)

São Paulo: Tarcísio (Republicanos)

Sergipe: Fábio (PSD)

Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos)

