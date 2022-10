Economia Como abrir um cassino criptográfico em 2023?

Poucos negócios têm crescido tanto quanto a indústria dos jogos online. Por unir diversão e reais chances de lucros, os cassinos online têm conquistado cada vez mais adeptos. Nesse contexto, os cassinos criptográficos também ganharam popularidade, devido às vantagens que apresentam em relação àqueles que operam apenas com moedas fiduciárias.

Mas, afinal, o que são os cassinos criptográficos? E como abrir um cassino criptográfico em 2023?

O que são os cassinos criptográficos?

Em cassinos online “tradicionais”, as operações bancárias são feitas com as chamadas moedas fiduciárias, como reais, dólares, euros etc. Porém, em um “crypto casino”, ou cassino criptográfico, é possível fazer operações em criptomoedas. Isso significa que o jogador pode fazer depósitos usando uma moeda digital e, da mesma forma, sacar o dinheiro diretamente para sua carteira digital – normalmente na forma de Bitcoins, Ethereum, e outras criptomoedas populares e confiáveis.

Atualmente, existem cassinos que operam exclusivamente com criptomoedas e cassinos híbridos, que aceitam tanto moedas digitais quanto moedas tradicionais, atendendo assim a diferentes tipos de público.

Quais as vantagens oferecidas pelos cassinos criptográficos?

A maioria dos jogadores certamente já ouviu falar sobre criptomoedas – pelo menos sobre Bitcoins –, mas ainda assim é normal que haja dúvidas sobre este tipo de operação e suas vantagens. Estes são alguns dos pontos positivos dos cassinos criptográficos:

1) Descentralização:

As criptomoedas são descentralizadas, ou seja: não existe uma autoridade central para reger ou intermediar as transações criptográficas. Isso significa que nenhuma entidade pode regular como o usuário deposita e retira seus fundos.

2) Anonimato:

Como as operações não são rastreadas por um banco ou governo, isso leva à segunda vantagem: a privacidade. As operações são anônimas, e não ficam vinculadas, por exemplo, ao nome ou CPF do apostador. Isso pode ser vantajoso, por exemplo, em relação a eventuais impostos cobrados sobre o lucro.

3) Taxas e velocidade:

Por não passarem por outra entidade, em regra as operações utilizando criptomoedas são rápidas e não têm as taxas cobradas por “intermediários”. Isso permite que os cassinos possam oferecer melhores bônus e taxas em geral.

4) Segurança:

Qualquer operação online está sujeita a riscos. No caso das criptomoedas, os valores são mantidos em uma blockchain, de forma que é quase impossível que a transação seja hackeada. Isso é uma grande vantagem para quem quer realizar transações online.

E, afinal, como abrir um cassino criptográfico?

Para abrir um cassino criptográfico, é necessário seguir as mesmas etapas de um cassino online tradicional. Em uma primeira fase, é importante fazer um amplo planejamento, que inclui:

– Seleção do mercado-alvo e pesquisa sobre concorrentes;

– Pesquisa sobre licenciamento e questões jurídicas;

– Escolha dos jogos oferecidos e esboço do design do site;

– Montagem do orçamento, incluindo fases pré e pós-lançamento do site;

– Seleção das estratégias de marketing.

Após o planejamento, é hora de escolher fornecedores de igaming software. Esse é outro momento importante, que requer uma análise sobre os prós e contras de cada empresa. Muitas vezes, economizar em software pode significar o fracasso do site, já que é o principal ponto em um cassino online.

A empresa escolhida deve oferecer os jogos preferidos do público-alvo escolhido, como caça-níqueis, jogos de mesa, loteria, cassino ao vivo, videopôquer, etc. Além disso, deve existir a possibilidade de customização do site, recursos para uma gestão eficaz e garantia de segurança dos usuários. Por fim, também é importante verificar aspectos como atualizações regulares e suporte técnico.

Atualmente, empresas como a NuxGame já oferecem aos seus clientes soluções específicas para a abertura de cassinos criptográficos. Seus pacotes incluem orientação jurídica, relatórios e integração do site para oferecer aos usuários a possibilidade de utilizar criptomoedas como BTC, mBTC, USDT, Ethereum e outras – fora as moedas fiduciárias.

Após a montagem do site, é hora de colocar em prática o marketing. No caso de cassinos criptográficos, uma boa estratégia é recorrer a sites e influenciadores com destaque no mundo das criptomoedas, conquistando assim um público-alvo ainda maior.

Conclusão

Os cassinos online que oferecem aos apostadores a possibilidade de operar com criptomoedas são muito mais atrativos que aqueles que operam apenas com moedas fiduciárias. Os apostadores gostam da ideia do anonimato e da segurança das criptomoedas, além dos bônus e taxas oferecidos por essas casas de apostas. Por isso, quem pensa em abrir um cassino online em 2023 deve investir nesse tipo de tecnologia, recorrendo à NuxGame e outras empresas especializadas em soluções em igaming.

