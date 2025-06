Tecnologia Saiba se o Google está prestes a destruir a internet

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Apesar da divergência, há um ponto de consenso: a internet está prestes a passar por uma transformação significativa.

A internet foi construída com base em um acordo informal, mas essencial: sites permitem que mecanismos de busca, como o Google, acessem seus conteúdos gratuitamente. Em troca, recebem visitantes interessados, que compram produtos ou visualizam anúncios. Esse modelo sustentou boa parte da economia digital nas últimas décadas.

Estima-se que cerca de 68% das atividades online comecem em mecanismos de busca, sendo que 90% dessas buscas acontecem no Google. Em uma metáfora recorrente, se a internet é um jardim, o Google funciona como o Sol que faz tudo florescer.

Esse equilíbrio, no entanto, está prestes a ser desafiado. Uma mudança aparentemente técnica na busca do Google pode ter efeitos profundos em toda a estrutura da web. A empresa anunciou que sua nova ferramenta baseada em inteligência artificial será integrada ao mecanismo de busca.

Batizada de “Modo IA”, essa nova função promete reinventar completamente a experiência de busca. Em vez de apresentar uma lista de links, o Google passará a exibir respostas em formato de texto geradas por um chatbot. A ferramenta está sendo implantada nos Estados Unidos, de forma opcional, mas já com grande destaque na interface do buscador e do aplicativo.

De acordo com o CEO Sundar Pichai, trata-se de uma “reinvenção completa” da busca. A novidade foi apresentada oficialmente em maio de 2025, durante a conferência anual de desenvolvedores da empresa. Para a chefe de busca do Google, Liz Reid, “esse é o futuro do buscador”.

Especialistas em SEO e representantes de sites de conteúdo têm demonstrado preocupação. Eles afirmam que os resumos gerados por IA já reduzem drasticamente o tráfego enviado aos sites — e temem que o Modo IA agrave essa tendência. Se o Google tornar a ferramenta padrão, o impacto pode ser devastador para o modelo econômico da internet.

O receio é que milhões de páginas deixem de receber visitas e que criadores de conteúdo percam sua principal fonte de receita. “Isso vai cortar a principal renda da maioria dos editores”, afirma Lily Ray, vice-presidente de estratégia e pesquisa em SEO da agência Amsive. “Pode desestimular a produção de conteúdo e prejudicar o ecossistema digital como um todo.”

O Google, por sua vez, diz que essas previsões são exageradas. A empresa argumenta que continua enviando bilhões de cliques diariamente para sites e que a nova tecnologia aumenta as possibilidades de descoberta de conteúdo. Além disso, afirma que os usuários tendem a permanecer mais tempo nos links clicados, o que elevaria a qualidade do tráfego.

Apesar da divergência, há um ponto de consenso: a internet está prestes a passar por uma transformação significativa. Ainda que não represente o “fim da web”, como já foi profetizado em outras ocasiões, o cenário atual levanta dúvidas sobre o futuro da chamada “web aberta” — composta por sites independentes e acessíveis gratuitamente.

A discussão está apenas começando. Ainda é cedo para medir os efeitos reais do Modo IA, mas muitos acreditam que a próxima fase da internet exigirá uma reformulação completa do modelo de negócios digital. A única certeza é que, quando a poeira baixar, a experiência online dificilmente será a mesma.

Saiba se o Google está prestes a destruir a internet

