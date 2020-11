Celebridades Samara Felippo fala sobre transição para fios brancos: “Libertador”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

"Vontade é ficar completamente grisalha", diz atriz, que conta ainda não ter ido a salão na quarentena Foto: Reprodução/Instagram "Vontade é ficar completamente grisalha", diz atriz, que conta ainda não ter ido a salão na quarentena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Samara Felippo falou sobre sua transição capilar, deixando de pintar o cabelo e assumindo os fios brancos, em um vídeo em seu Instagram, publicado na noite desta segunda-feira (02).

“Minha transição. Brevemente falei um pouco desse meu processo tão libertador que se iniciou meio que ‘sem querer’ nessa quarentena e que na nossa sociedade é um ato político pra nós mulheres!!! Sejamos quem e como quisermos!!”, ensinou a atriz de 42 anos.

Ela confessou que no começo se sentiu insegura ao ficar de fios brancos ao lado do namorado, o ator Elídio Sanna. “Como ia conviver com esse cabelo branco, velha, com ele? Eu quase não estava saindo de casa, mas estava aqui no dia a dia com meu companheiro, mas ele é um cara incrível e me ajudou muito a passar por esse processo”, explicou Samara.

A atriz afirmou que ainda não foi ao salão desde o começo da pandemia de coronavírus e que a única razão para não deixar os fios sem pintar no futuro será por exigência de um papel. “Estou me sentindo linda”, avisou.

