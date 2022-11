Tecnologia Samsung deve lançar Galaxy S23 em fevereiro de 2023

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











S23 deve utilizar o processador Snapdragon 8 Gen 2. (Foto: Reprodução/Android Police)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung deve realizar o lançamento dos celulares da linha Galaxy S23 num evento em fevereiro de 2023, de acordo com o site SamMobile, especializado na cobertura da gigante sul-coreana. A suposta edição do evento Unpacked seria em São Francisco, nos Estados Unidos, com formato presencial pela primeira vez desde o início da pandemia. O último smartphone lançado pela marca com presença de convidados e imprensa foi o Galaxy S20.

Não se sabe a data exata do lançamento. Fontes consultadas pelo site indicam que o evento seria nas primeiras semanas de fevereiro. Vale lembrar que o Galaxy S22 foi anunciado no dia 9 de fevereiro deste ano. Além disso, os últimos lançamentos da linha premium da Samsung também foram realizados na cidade californiana, mantendo um padrão.

Outras informações trazidas pelo site de notícias dão conta de que a série Galaxy S23 deve receber reajuste de preço devido ao aumento da inflação em alguns territórios chaves. Porém, a própria publicação alerta que trata-se de um rumor, que pode ou não se confirmar quando os aparelhos forem lançados.

Algumas especulações, anteriormente publicadas pelo mesmo site, indicam que o Galaxy S23 pode ter uma nova tela com brilho máximo de 2.200 nits, contra os 1.750 nits do seu antecessor. Além disso, o sensor biométrico sob o display deve ser ainda mais preciso e ágil na hora de reconhecer a impressão digital do usuário.

Além disso, de acordo com o site GalaxyClub, o Galaxy S23 Plus deve ter uma bateria de 4.700 mAh, enquanto o provável Galaxy S23 Ultra pode vir com um componente de 5.000 mAh. Aliás, o celular topo de linha tende a ter uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução QHD+, sensor de câmera de 200 megapixels e CPU Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm como principais atrativos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia