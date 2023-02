Tecnologia Samsung revela novo Galaxy S em momento difícil para smartphones

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Família S23 tem três novos celulares, que chegam em meio a declínio nas vendas globais de smartphones. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung anunciou os novos celulares da família Galaxy S: os modelos Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, celulares considerados topo de linha da empresa gigante coreana. Com especificações inéditas, como uma câmera de 200 megapixels (MP) e processadores exclusivos, os telefones vão para o mercado em um momento de queda nas vendas de smartphones no mundo todo. No Brasil, os aparelhos podem custar até R$ 12,5 mil.

O evento, realizado na cidade de São Francisco (EUA), deixou claro que a Samsung quer assumir um lugar de destaque entre as fabricantes que investem em produtos de câmera e inteligência artificial (IA) atrelada às imagens. A fabricante já havia lançado em 2022 um conjunto de lentes de alta resolução, fornecidas para outras empresas do setor.

Porém, os novos celulares chegam em um momento desafiador. O mercado de aparelhos smartphones registrou a pior queda da história do no último trimestre de 2022, de acordo com relatório da consultoria americana International Data Corporation (IDC). Em 2022, foram entregues 300,3 milhões de aparelhos em todo o mundo, uma retração de 18,3% em relação ao mesmo período de 2021.

Ao todo, o ano passado também apresentou uma queda na venda de smartphones, de 11,3% – ou 1,21 bilhão de unidades vendidas. O número é o pior desde 2013.

Além disso, a Samsung também viu o reflexo da crise econômica em seu balanço financeiro divulgado na terça-feira. Relativo ao quarto trimestre de 2022, o relatório apontou a pior margem de lucro da empresa desde 2014 e uma queda de receita de cerca de 8%.

Para 2023, os planos já incluem um primeiro semestre “difícil”, de acordo com o relatório da empresa, mas com expectativa de melhora no final do ano. Os investimentos em áreas como a produção de chips, por exemplo, é uma das que não deve parar, embora a própria empresa já tenha sinalizado que os próximos meses ainda devem trazer algumas dificuldades no setor.

Novo chip

Os aparelhos estreantes, porém, não devem ser afetados por eventuais problemas no mercado de chips. Uma das novidades dos aparelhos é o processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2 by Galaxy, desenvolvido especialmente para os três modelos apresentados.

O chip substituirá o processador Exynos, da própria Samsung, que costuma equipar os celulares em alguns países. Segundo a Qualcomm, o chip é o “Snapdragon mais rápido de todos os tempos”, resultando em um desempenho mais rápido e eficiente dos aparelhos.

Com opções que vão de 128 GB até 1 TB de armazenamento, os novos Galaxy S chegam ao Brasil com preços a partir de R$ 6 mil, podendo chegar até R$ 12,5 mil na versão mais equipada. É a primeira vez que a Samsung lança, no Brasil, a linha Galaxy de forma simultânea com a apresentação global do produto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/samsung-revela-novo-galaxy-s-em-momento-dificil-para-smartphones/

Samsung revela novo Galaxy S em momento difícil para smartphones