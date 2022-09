Tecnologia Samsung sofre ataque hacker e dados pessoais de clientes vazam

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empresa garante que cartões de crédito e informações de aparelhos não foram acessados. (Foto: Samsung/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung revelou que dados pessoais de clientes foram afetados por um ataque aos sistemas da empresa. Entre eles, podem estar nomes, contatos, informações demográficas, data de nascimento e registro de produtos. O que vazou varia de consumidor para consumidor.

A empresa tranquiliza os clientes e diz que números de cartões de crédito e débito não vazaram, assim como Números de Seguro Social. Além de mencionar um documento americano, o comunicado sobre o incidente foi publicado apenas na página dos EUA da Samsung, o que pode significar que apenas os sistemas da filial no país foram afetados.

A Samsung diz ter reforçado a segurança de suas plataformas. Além disso, contratou uma empresa de cibersegurança e entrou em contato com autoridades para investigar o que aconteceu. A companhia está avisando os clientes por e-mail.

Segundo a Samsung, um agente desconhecido obteve acesso não-autorizado aos sistemas no fim de julho. No começo de agosto, ele conseguiu as informações dos consumidores, mas não dos aparelhos.

A empresa explica que os clientes não precisam tomar nenhuma medida no momento, mas é bom ter cuidado com e-mails não solicitados e ficar atento a possíveis atividades suspeitas.

Este incidente não é o primeiro envolvendo a Samsung no ano. Em março, a empresa sofreu um ataque que resultou no vazamento de 190 GB de informações confidenciais.

O Lapsus$ Group reivindicou a autoria da ação. O grupo disse ter obtido códigos-fonte e dados relacionados a mecanismos de segurança, como bootloaders e o Samsung Knox; códigos e dados sobre criptografia; e repositórios da Samsung no GitHub, envolvendo códigos da Bixby e do SmartThings.

Estes hackers são os mesmos que assumiram o controle dos sistemas do Ministério da Saúde no Brasil, deixando o ConecteSUS inacessível. A Nvidia também foi alvo de ataques do grupo.

iPhone 14

A menos de uma semana do evento “Far Out”, da Apple, um tweet publicado na última semana pelo usuário “Tommy Boi” levantou uma dúvida sobre o nome do iPhone 14 padrão de 6,7 polegadas que será supostamente lançado pela companhia. Embora referido como “iPhone 14 Max” em muitos rumores, a foto do Twitter não deixa dúvidas: será “iPhone 14 Plus”!

De acordo com o 9to5Mac, a informação foi confirmada por “fontes ligadas ao assunto”. Segundo o site, desde o mês julho, os fabricantes de capas para iPhone têm sido instruídos pela fabricante a não utilizar a marca iPhone 14 Max, pois esse não será com certeza o nome do produto a ser lançado.

Embora as supostas imagens da Clear Case de acrílico divulgadas no Twitter possam ser resultado de uma montagem por Photoshop, o 9to5Mac aposta na nomenclatura “iPhone 14 Plus” e garante que a case normal do iPhone 13 se encaixa perfeitamente no iPhone 14 básico. Isso reforça o rumor de que a Apple lançará um modelo regular maior, em vez de outra versão mini.

A última vez em que a Apple usou a nomenclatura “Plus” foi em 2017, no iPhone 8 Plus. De lá para cá, apenas a marca “Max” vem sendo empregada em iPhones de maior porte, como o iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 Pro Máx.

Além das notícias sobre o nome do modelo, os informantes do 9to5Max também confirmaram que a Apple irá lançar seu novo adaptador de 35W como carregador para o iPhone 14 Pro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia