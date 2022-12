Após mais uma novela envolvendo Edenilson, o Santos está fora da negociação para contar com o futebol do jogador na temporada de 2023. O clube santista até chegou a ficar perto de um acordo com o Inter, mas com o jogador não teve um final positivo e por isso saiu da negociação.

Os dois clubes mantiveram conversas por um bom tempo. Após uma pedida do Colorado, o Peixe conseguiu encontrar um valor que o clube gaúcho gostaria, acima dos R$ 5 milhões. Após isso, o Santos começou a negociar com o jogador. A questão salarial pesou na tentativa.

A contratação de Edenilson para o Santos estava sendo tratada como prioridade na lista de reforços do clube santista. O técnico Odair Hellmann e o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão contavam com esse reforço para 2023.