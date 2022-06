Inter Santos x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Colorado sonha em estar na zona de classificação para a Libertadores ao fim da rodada.

Santos e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (08) na Vila Belmiro, em confronto decisivo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam para entrar no G-4 e se aproximar dos líderes, mesmo tendo elencos inferiores em qualidade.

INTER

O colorado ocupa neste momento a 7ª colocação da Série A, com 14 pontos conquistados. Depois de finalmente encerrar a sequência de 5 empates contra o Red Bull Bragantino, na vitória por 2 a 0, a equipe de Mano Menezes agora tenta a segunda vitória seguida para se firmar na primeira página, e quem sabe até entrar no G-4 nesta rodada.

O comandante colorado não poderá contar com Wanderson, jogador recebeu o terceiro cartão amarelo em Bragança Paulista e está retornado a Porto Alegre para trabalhar no CT Parque Gigante. Em contrapartida, Mano ganha uma opção para o setor, se trata de Pedro Henrique. Jogador cumpriu suspensão na última partida e volta a ser opção no banco de reservas do técnico do Inter. Para o ataque, somente duas opções: Alemão e David, já que Matheus Cadorini e Wesley Moraes ficaram trabalhando na capital gaúcha.

Provável escalação: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; R.Dourado, Gabriel; Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick; Alemão. Técnico: Mano Menezes

SANTOS

A equipe paulista está próxima do colorado na tabela de classificação, na 9ª colocação com 12 pontos conquistados. Com uma vitória jogando em casa nesta noite, o Peixe ganharia a posição do Inter e provavelmente entraria na zona de classificação para a próxima Libertadores.

A equipe santista não poderá contar com o atacante Marcos Leonardo e o zagueiro Kayky, ambos estão servindo a Seleção Brasileira sub-20. No entanto, o técnico argentino Fábian Bustos contará com os retornos do volante Rodrigo Fernández e o lateral-direito Madson, titulares da equipe paulista.

Provável escalação: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Sandry; Jhojan Julio, Léo Baptistão, Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliar 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Kleber Lucio Gil (SC) Auxiliar 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Henrique Neu Ribeiro (SC) Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h30 ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Carlos Lacerda e Bruno Oliveira, e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

