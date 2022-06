Inter Laudo Pericial oficial não identifica palavras de Rafael Ramos a Edenílson e jogador colorado protesta

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador colorado fez fortes postagens no Instagram após o pronunciamento do IGP sobre o caso. Foto: Silvio Avila / Getty Images PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 14: Rafael Ramos (L) of Corinthians and Edenilson (C) of Internacional argue during the match between Internacional and Corinthians as part of Brasileirao Series A at Beira-Rio Stadium on May 14, 2022 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Silvio Avila/Getty Images) Foto: Silvio Avila / Getty Images

Na tarde desta quarta-feira (8), o Instituto Geral de Perícias (IGP) divulgou uma nota sobre o Laudo Pericial oficial da investigação do caso Rafael Ramos e Edenílson. Segundo a nota, com as imagens apresentadas, não foi possível concluir o que de fato Rafael Ramos, lateral do Corinthians, teria dito a Edenílson durante a segunda etapa da partida entre Inter e Corinthians, no Beira-Rio. O laudo foi solicitado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e fará parte da investigação do caso.

O jogador colorado, após a divulgação da nota, protestou fortemente em sua conta no Instagram. Primeiramente, postando um ‘story’ com a sua foto com o punho cerrado erguido e um ‘X’ em sua boca, escrevendo as seguintes palavras: ” Não iriam nos calar???? Já nos calaram. Se ofendidos aceitem, engulam a seco. Finjam que não escutaram, é uma luta desleal, é uma luta INCONCLUSIVA!!!!!”. Edenílson também apagou todas as fotos do perfil, mudou sua foto, e a descrição abaixo do seu nome para: “ Macaco Edenilson Andrade do Santos.

Caso deve ser encaminhado ao Ministério Público e a tendência é que seja arquivado, sem nenhum punição ao jogador corinthiano.

Confira a nota completa divulgada pelo IGP:

“O Instituto-Geral de Perícias remeteu hoje à 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre o Laudo Pericial sobre o pedido de perícia de leitura labial acerca dos fatos ocorridos em jogo no Estádio Beira Rio em 14 de maio.

Quatro vídeos foram enviados para análise. Um deles foi selecionado, por apresentar maior extensão da cena questionada e melhor qualidade de sinal. As imagens foram tratadas com softwares de melhoramento e apresentaram qualidade suficiente para análise. Da cena questionada, foram extraídos 41 frames.

Não sendo possível identificar os movimentos realizados na porção interna da cavidade oral do jogador de camiseta branca, é tecnicamente inviável localizar todos os vestígios que definem a sequência de consoantes e vogais emitidas. A maior parte dos gestos que compõem a fala ocorrem justamente no ambiente intraoral ou em outras porções internas, como a faringe e a laringe. Nem em vídeos com excelente qualidade de imagem é possível obter as informações do que se passa na parte não visível do aparelho fonador.

Sobre o pedido de exame pericial de leitura labial, ressalta-se que não foi encontrada metodologia científica, aplicada à análise forense de vídeos, que sustente esse tipo de trabalho. Existem apenas publicações sobre percepção visual da fala e aprendizagem de leitura labial. Além disso, o registro enviado não possui o som das falas que interessavam à investigação, tornando impossível a perícia de áudio.

Por essas razões, é impróprio que a perícia criminal oficial do Estado afirme, com responsabilidade do ponto de vista processual e científico, o que foi proferido pelo jogador na cena questionada. O Laudo afirma que “sem que haja o respectivo sinal sonoro para realização de adequada análise percepto-auditiva e acústica, é conceitualmente inviável a definição confiável e inequívoca da pauta sonora proferida por um indivíduo a partir, exclusivamente, das informações relativas aos gestos articulatórios componentes que sejam exteriormente visíveis (como os de lábios e mandíbula)”. O documento afirma ainda que “resultados advindos da tentativa de mapeamento do que teria sido enunciado por um locutor questionado em uma imagem sem o áudio de fala associado (e consequente sinal acústico) seriam meramente exploratórios, representando muito mais conjecturas em torno de possibilidades anatomofuncionais do que evidências materiais per se”.

O Laudo Pericial possui 40 páginas e é assinado por dois peritos criminais da Seção de Áudio e Imagens do Departamento de Criminalística do IGP.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter