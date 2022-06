Inter Papaléo comenta vitória e indica Taison como liderança do grupo: “É nosso capitão pra representar os jogadores”

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dirigente comentou sobre repercussão da paralisação dos atletas e o fim da sequência de empates no Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Emílio Papaléo Zin, vice de futebol do Inter, também foi aos microfones após a vitória colorada em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 0. O dirigente começou falando sobre o fim da sequência de empates no Brasileirão: “O torcedor está ansioso, vem de um período longo sem títulos. Isso é do futebol. Hoje estamos com pontuação de G-4 e estamos trabalhando para acabar com isso.”

Sobre a paralisação dos jogadores e o atraso no pagamento dos direitos de imagem, Papaléo considera o atraso normal pro atual contexto financeiro do clube: “Havia uma programação e os jogadores sabiam disso. Os direitos de imagem diferem dos salários. Considero natural dentro de um contexto de dificuldade do clube.”

Papaléo também falou sobre a liderança de Taison e o fato do jogador ter liderado o movimento dos atletas para reivindicar os direitos de imagem que estavam atrasados: “É o nosso capitão pra representar os jogadores em todas as situações. Foi um movimento de grupo onde ele foi o porta-voz.”

O dirigente colorado também foi questionado sobre a situação do zagueiro Vitão. Jogador tem contrato com o Inter somente até o dia 30 deste mês de julho, mas com possibilidade de extensão até o final da temporada. A direção tenta permanecer com o zagueiro, Papaléo garantiu que o clube fará o esforço necessário: “O que posso dizer é que ele é um excelente jogador e vamos fazer de tudo para ficar com ele.”

Equipe gaúcha volta a campo nesta quarta-feira (08) contra o Santos na Vila Belmiro, às 21h30. Mano não poderá com Wanderson, jogador levou o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe neste confronto. Em compensação, Pedro Henrique que estava suspenso contra o Red Bull Bragantino volta para a partida contra o Santos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter