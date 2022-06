Inter Mano Menezes destaca a estratégia do Inter para vencer: “Entendemos como deveríamos entrar em campo”

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Colorado voltou a vencer e encerra a sequência de cinco empates no Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 em Bragança Paulista, o técnico Mano Menezes falou em entrevista coletiva sobre o fim da grande sequência de empates no Campeonato Brasileiro. No início, o treinador do Inter foi perguntado sobre como foi remobilizar o ambiente após a paralisação dos atletas na última quarta-feira. Sobre isso, o comandante colorado falou: “Não tive muito trabalho para que ficássemos concentrados naquilo que era mais importante. Desde a quarta-feira, quando transferimos o treinamento. O prejuízo ficou mais para o desgate externo. Porque as coisas sempre tem desdobramentos“.

O Inter empatava até o finalzinho da segunda etapa, quando Johnny marcou após jogada de De Pena e Maurício, os três colocados por Mano no segundo tempo da partida. Segundo o treinador, a estratégia da equipe foi a correta: “A gente sabia como seria o jogo. Estamos levando a vitória aqui pois entendemos como deveríamos entrar em campo“.

Sobre a escalação escolhida para a partida no Nabi Abi Chedid, Mano explicou a escolha de Carlos de Pena começar no banco de reservas: “Ele tinha condições de iniciar o jogo. Foi uma escolha minha, por conta do histórico que o adversário tinha jogando em casa. Tem um início sempre avassalador, muito forte. Precisávamos de um jogador de mais contenção no meio-campo. Pena foi contratado como extrema, eu o convidei para ser um médio, um volante“.

O treinador do Inter também deu um recado sobre a utilização dos jogadores que estão à disposição no grupo: “No Internacional não tem nenhum jogador que só possa ficar no banco e também não tem nenhum jogador que não possa jogar.”

Voltando a pauta da paralisação dos jogadores, o comandante negou que a escalação para a partida tenha sofrido influência do acontecimento: “Tudo que fiz em relação a equipe obedeceu os critérios táticos, técnicos ou estratégicos. Não misturamos as coisas, se falamos uma coisa externamente, temos que ter uma postura correta internamente.”

Colorado volta a campo na quarta-feira (08) contra o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30. Mano não poderá contar com Wanderson, que levou o terceiro cartão amarelo na partida. Em compensação, terá o retorno de Pedro Henrique. Jogador estava suspenso para o jogo contra o Bragantino, mas viajou a São Paulo com a delegação e fica à disposição para o confronto com o Santos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

