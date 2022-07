Rio Grande do Sul São Gabriel realiza evento para lançar plataforma de investimentos na cidade

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

O município possui um dos maiores conjuntos arquitetônicos do Rio Grande do Sul. Foto: São Gabriel/Divulgação O município possui um dos maiores conjuntos arquitetônicos do Rio Grande do Sul. (Foto: São Gabriel/Divulgação) Foto: São Gabriel/Divulgação

A prefeitura de São Gabriel realiza, na próxima quinta-feira (28), um Road Show de lançamento do Investe São Gabriel, uma plataforma de informações para investidores na cidade. O evento irá ocorrer às 10h, na rua Manoelito de Ornellas, 55, em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas, até segunda-feira (25), pelo telefone (55) 3237.1362.

De acordo com a prefeitura, a plataforma, assim como a cidade, mostra “confiabilidade, oportunidades, qualidade de vida, apoio do Poder Público e as condições de atratividade para empreendedores urbanos e rurais, tudo em um só lugar”.

Road Show

Um Road Show é um formato específico de evento que vem sendo cada vez mais utilizado por empresas e, ultimamente, órgãos públicos. Uma das características desse tipo de acontecimento é a periodicidade. Eles costumam ser curtos, focados na divulgação de uma atividade ou programa específico.

São Gabriel

A cidade de São Gabriel, no Sudoeste do Estado, é considerada berço de militares ilustres, como: marechal João Propício Menna Barreto, barão de São Gabriel, marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes e marechal Fábio Patrício Azambuja.

Além dos atrativos naturais e com uma avantajada rede hoteleira, São Gabriel está na Rota das Missões, apresentando uma paisagem típica da fronteira gaúcha.

Também possui um dos maiores conjuntos arquitetônicos do Estado e um museu da FEB (Força Expedicionária Brasileira), considerado o segundo maior em acervo da II Guerra Mundial da América Latina.

O município conta com várias empresas, onde a apicultura destaca-se com crescente desenvolvimento na região. No setor educacional, São Gabriel possui duas universidades, a Unipampa e a Urcamp.

