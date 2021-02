Brasil São Paulo relaxa restrições e libera comércio e restaurantes até as 22 horas

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Restaurantes e shoppings podem abrir com 40% da capacidade, mas com horário de abertura ampliado para até 22h. (Pixabay)

Poucos dias após o governo de São Paulo autorizar a reabertura de restaurantes e shoppings aos finais de semana, nessa sexta-feira (5), o governador João Doria (PSDB) anunciou uma nova classificação da quarentena em todo Estado.

A maior parte da população, incluindo a Grande São Paulo, saiu da fase 2 laranja e vai para a 3 amarela, considerada intermediária, em que o comércio, restaurantes e shoppings podem abrir com 40% da capacidade, mas com horário de abertura ampliado para até 22 horas – antes era até 20 horas.

Nesta fase 3 amarela bares podem funcionar até 20 horas. As novas medidas começam a valer a partir deste sábado (6).

As regiões da Baixada Santista, Registro, Campinas, Presidente Prudente e Araçatuba também foram colocadas na fase 3 amarela. Na fase 1 vermelha, a mais restrita, em que somente os serviços essenciais podem funcionar estão: Bauru, Araraquara e Franca. As regiões de Marília, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté ficam na fase 2 laranja.

As duas mudanças aconteceram com intervalo muito curto porque a regra que tratava apenas do fim de semana foi adotada de forma extraordinária e valia para todo o Estado, mesmo que uma região não estivesse em uma quarentena mais restrita.

O que foi avaliado nessa sexta-feira são os indicadores de taxa de ocupação de leitos de UTI, média de casos e de óbitos de covid-19 nas 17 regiões do Estado de São Paulo. Também foram avaliadas as taxas de novos casos e novos óbitos a cada 100 mil habitantes.

