Brasil Saque extraordinário do FGTS: bandidos criam plataformas falsas para aplicar golpes

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Está liberada a consulta do FGTS por meio de um novo app. (Foto: Divulgação)

Foi liberada a consulta do FGTS por meio de um novo app, para saber se o trabalhador tem dinheiro que pode ser sacado em uma nova rodada de saques, o chamado saque extraordinário. E bandidos já se aproveitaram do tema, para disponibilizarem plataformas falsas na internet e aplicarem golpes virtuais. Ao baixar esses aplicativos, o usuário pode dar acesso a suas informações pessoais e rede de contatos. Por isso, é preciso redobrar os cuidados.

Para não ser enganado na internet, a dica de ouro é sempre conferir quem é o desenvolvedor do aplicativo antes de instalá-lo. Assim, é possível ter certeza de que se trata de uma plataforma oficial, criada pela Caixa ou por outra instituição do governo federal. O caminho mais certo, aliás, é acessar o site já conhecido da instituição que lançou o aplicativo e procurar lá o link para o download na loja virtual.

A Caixa ressalta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Caso um aplicativo falso já tenha sido baixado no celular, a desinstalação imediata é recomendada. E se informações pessoais já tiverem sido inseridas, é necessário ainda mais cautela, pois a qualquer momento o cidadão pode se tornar alvo de tentativas de phishing (ataque virtual com intenção de roubar dados como senhas de bancos) e extorsão.

Saldo do FGTS

Como consultar o saldo do FGTS? Será preciso baixar uma nova versão do aplicativo FGTS, disponível para download na Apple Store e na Play Store do Google.

No aplicativo, os trabalhadores com direito ao saque poderão:

– Consultar o valor a ser creditado;

– Consultar a data do crédito na conta poupança social digital;

– Informar que não deseja receber o dinheiro que, neste caso, vai continuar na conta do FGTS do trabalhador;

– Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

– Fazer alterações cadastrais para a criação da conta poupança digital.

A consulta ao saldo pode ser feita ainda pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa ou no site do banco.

No site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador.

É possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS.

