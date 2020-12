Grêmio Satisfeito, Renato valoriza atuação da equipe mesmo sem gols: ”Um ponto está bom”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

O Tricolor ficou apenas no empate com o Goiás, nesse sábado (12). Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 13 de dezembro de 2020

Goiás e Grêmio ficaram apenas no 0 a 0 na noite desse sábado (12), pela 25° rodada do Brasileirão. No estádio da Serrinha, mesmo sem gols, a atuação da equipe deixou Renato Portaluppi satisfeito. O treinador elogiou a postura do time, mesmo ainda faltando tranquilidade no último passe.

Na visão de Renato, o primeiro tempo da equipe foi muito superior, onde o time criou mais oportunidades e aproveitou os espaços deixados pelo Goiás. Renato citou também o momento do Goiás, que era o lanterna do Brasileirão antes do jogo, como algo que deveria ser aproveitado.

”A gente criou bastante oportunidades, tivemos as chances de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo, mas faltou tranquilidade na hora do último passe. Havia falado para eles que tínhamos que trabalhar no psicológico do Goiás, que está em situação difícil. Gostei da equipe, criou, teve bastante posse de bola. Não conseguimos nosso objetivo, mas um ponto está bom.”, analisou o treinador.

Com boa parte dos jogadores poupados, visando a partida de quarta-feira (16), contra o Santos, pela Libertadores, em campo só estiveram presentes 5 titulares. Mesmo às vésperas de um jogo importante, Renato não viu perda de foco do time ou com a cabeça na quarta-feira.

”É difícil trabalhar a cabeça do jogador em véspera de decisão. Mas achei que a equipe se comportou bem. Colocamos garotos durante a partida, falta experiência e um pouquinho de entrosamento. Mas não achei que estivessem com a cabeça em outro lugar, que seria normal até certo ponto. O grupo está acostumado a decidir.”, disse.

A delegação já se apresenta nesse domingo (13) para realizar testes de COVID-19 e começar o preparo para enfrentar o Santos. Renato terá 3 treinamentos antes da decisão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

