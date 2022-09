Política Saúde, emprego e segurança foram os temas mais debatidos entre os candidatos ao governo gaúcho na TV Pampa

Por Pedro Marques | 9 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O programa, apresentado por Paulo Sérgio Pinto (C), teve três blocos, sendo seis rodadas de perguntas e respostas. Foto: Divulgação/O Sul O programa, apresentado por Paulo Sérgio Pinto (C), teve três blocos, sendo seis rodadas de perguntas e respostas. (Foto: Divulgação/O Sul) Foto: Divulgação/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A TV Pampa apresentou, na noite desta sexta-feira (9), debate com candidatos ao governo do Rio Grande Sul. Paulo Sérgio Pinto intermediou o Debate Pampa, que se destacou por ter um formato dinâmico de perguntas e respostas. Saúde, emprego e segurança foram os temas que dominaram o programa.

Os postulantes ao Palácio Piratini que estiveram no programa foram Edegar Pretto (PT), Luiz Carlos Heinze (PP), Ricardo Jobin (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT). As ausências de Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) não ofuscaram o debate de ideias. O Rio Grande do Sul tem 10 candidatos na disputa para o governo gaúcho. Os demais postulantes são Carlos Messalla (PCB) e Rejane de Oliveira (PSTU).

Sobre saúde, Ricardo Jobin ressaltou que várias ambulâncias com pacientes percorrem muitos quilômetros para hospitais em Porto Alegre. “Isso ocorre porque não temos centros regionais de saúde. É desumano que milhares de pessoas fiquem dias viajando para um atendimento”, salientou. “Precisamos socorrer os hospitais, sim, mas principalmente que o gasto com a saúde seja eficiente. Chegue na população e não se perca em politicagem.”

Já Vicente Bogo (PSB) afirmou que o IPE Saúde “não pode ser tratado com descaso”. “O déficit [no IPE] ocorre porque o pagamento aos serviços está vinculado com o percentual sobre os salários. O governo gaúcho deveria colocar dinheiro no IPE”, acrescentou. “O Estado teve superávit e não repassou em serviço prestado. A impressão é que o governo atual quer deixar o instituto piorar para se desfazer dele depois”, finalizou.

Para Vieira da Cunha (PDT), o governo federal é responsável pela defasagem do Sistema Único de Saúde (SUS). “Bolsonaro foi omisso, o governo tem que botar mais dinheiro. É o que o governo atual não faz. O valor correto para investimento é de 12%, mas nem isso é feito”, afirmou o pedetista. Vieira também falou sobre a “falência do sistema educacional”. “Há vagas de empregos disponíveis para jovens, mas não tem mão-de-obra. Escolas técnicas são necessárias.”

Já Heinze (PP) abordou o tema da segurança pública. Para o candidato, aumentar o efetivo da Brigada Militar (BM) será feito caso ocupe o posto de chefe do Executivo. Além disso, “nós faremos o cercamento eletrônico nas cidades gaúchas”. Já no quesito economia, o postulante ao Piratini, afirmou que “o governo do presidente Jair Bolsonaro está controlando a economia”.

Edegar Pretto salientou que o Banrisul não será privatizado, mas “fortalecido e voltado para o público”. O petista disse que o banco estatal servirá para financiar o setor produtivo. “O governo gaúcho atuará como parceiro e não para arrecadar mais.” Sobre educação, Pretto destacou que seu programa de governo irá valorizar os servidores das escolas.

Argenta também salientou a importância da educação. “A educação técnica, a qualificação, convênio com escolas privadas, evangélicas, por exemplo, proporcionam bem-estar para todos”, afirmou. “Emprego é a melhor forma de resolver o problema da fome para o Brasil e para os gaúchos”, salientou o candidato.

O programa teve três blocos, sendo o primeiro para apresentações dos candidatos e duas rodadas de perguntas e respostas. No segundo bloco com mais duas etapas de questionamentos. Na última parte do programa, duas rodadas de perguntas respostas, além das considerações finais dos postulantes ao Palácio Piratini. Foram seis momentos em que os debatedores tiveram a oportunidade de questionarem seus oponentes, mostrando com exclusividade um debate direto.

Além da transmissão na TV Pampa, o debate foi ao ar, em áudio, pela Rádio Liberdade (83,3 FM). Também foi possível acessar pelo YouTube, onde o debate ficará gravado. Assim como nas redes sociais Twitter e Facebook da emissora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política