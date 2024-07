Saúde “Se você não é atleta e tem uma boa alimentação, não precisa tomar suplemento”, diz médico especialista em nutrição e esporte

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O consumo de suplementos alimentos, como whey protein, creatina e até mesmo vitaminas está em alta no Brasil. (Foto: Freepik)

O consumo de suplementos alimentos, como whey protein, creatina e até mesmo vitaminas está em alta no Brasil. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostrou que o consumo desses produtos está presente na dieta de pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras. O relatório também mostrou um aumento de 10% do consumo de suplementos alimentares, em comparação com 2015.

No entanto, a maioria das pessoas faz isso por conta própria ou ainda tem dúvidas sobre como usar esses compostos. Em entrevista ao jornal O Globo, o médico nutrólogo e do esporte, Eduardo Rauen, fundador da Liti e diretor técnico do Instituto Rauen, fala sobre os benefícios e riscos do uso de suplementos. Ele também esclarece sobre os principais mitos sobre nutrição encontrados nas redes sociais.

– Quem de fato precisa tomar suplementos? “Suplemento é dar algo a mais do que da própria alimentação, ou seja, algo que a alimentação não supre. Quando pensamos em atletas, eles geralmente precisam suplementar porque não conseguem comer tudo o que precisam. Mas se você não é atleta e tem uma boa alimentação, com a quantidade adequada de proteína, carboidrato, minerais e vitaminas, não precisa suplementar. Há pessoas, no entanto, que por questões de saúde, como a doença celíaca, não conseguem absorver uma quantidade adequada de nutrientes e precisam suplementar. Outra indicação é para dietas restritas, como pacientes vegano, vegetarianos ou que excluem algum grupo alimentar. No caso do vegetariano ou vegano, muitas vezes, ele não atinge a quantidade necessária de proteína e suplementamos com proteína ou whey protein para pessoas que aceitam alimentos vindos do ovo e do leite. Toda pessoa que corta um grupo alimentar de procurar ajuda profissional porque fazer isso em orientação envolve o risco de ter deficiência de algum nutriente.”

– Muitos idosos têm consumido whey. Tudo bem? “Idosos podem precisar de suplementação porque nessa faixa etária a absorção de proteína no sistema digestório é menor e eles precisam ingerir uma quantidade maior de proteínas por dia. Mas, na prática, acontece o oposto. Vemos cada vez mais idosos jantando pão ou sopa, pode exemplo. A piora da dentição e o aumento do preço da proteína também são fatores para que idosos comam cada vez menos proteína em uma fase da vida que ele precisa comer mais. Por isso o whey protein é muito bem recomendado para o idoso. A creatina também é um ótimo suplemento para idosos, desde que não tenha nenhuma contraindicação de uso, porque melhora a cognição, a força e o volume muscular.”

– Crianças e adolescentes podem tomar suplemento? “Isso tem se tornado cada vez mais comum. Mas minha recomendação é esperar pelo menos até os 16 anos porque não temos trabalhos sobre a segurança do uso desses suplementos no longo prazo, e sempre precisa ter acompanhamento e indicação. Já as sociedades médicas, como as sociedades brasileira e americana de Medicina de Exercício e do Esporte, indicam whey protein e creatina depois dos 18 anos. As exceções são para jovens que são acompanhados por nutrólogo, médico do esporte ou nutricionista e que tenham indicação pela alta demanda, como um jovem atleta.”

– Hoje muitas pessoas tomam suplementos por conta própria. Sempre é necessário procurar um especialista ou tem algum que pode ser consumido dessa maneira? “Existe um modismo de tomar vitaminas. É muito comum as pessoas fazerem uma viagem para fora e comprarem várias vitaminas. Mas vitamina só deve ser consumida quando há carência dela no organismo. Existem evidências que vitamina E em excesso aumenta risco de morte cerebral, por exemplo. Vitamina A em excesso pode aumentar o risco de fratura de quadril e vitamina C pode aumentar a incidência de cálculo renal em 40%. Então sempre tem que ter um profissional de saúde para acompanhar e, se necessário, suplementar. Além dos riscos envolvidos na suplementação sem necessidade, os multivitamínicos, por exemplo, podem não ter efeito nenhum. Muitos têm uma quantidade tão pequena das vitaminas que se a pessoa tiver uma deficiência, ela não será corrigida. É muito comum as pessoas comprarem whey protein também, que é um suplemento excelente, mas simplesmente tomar sem necessidade envolve riscos, então é importante sempre fazer uma avaliação antes. O profissional de saúde, que pode ser um médico nutrólogo, médico do esporte, endocrinologista ou nutricionista, vai avaliar as contraindicações, as indicações para cada suplemento e quantificar de acordo com as suas necessidades.” As informações são do jornal O Globo.

2024-07-16