Geral Sebrae RS dá alternativas para amenizar impactos no segmento de comércio e serviços

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto: banco de dados/O Sul)

Neste período de isolamento e quarentena, é necessário adotar algumas medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus. A tecnologia, por exemplo, pode ser uma grande aliada do segmento de comércio e serviços para vendas e contatos com os clientes por meio do atendimento a distância, já que muitas pessoas estão trabalhando em casa. Vale utilizar ao máximo as redes sociais, pois a tendência é de que elas intensifiquem os acessos, tornando esse um canal ainda mais importante de comunicação com o consumidor.

Além disso, é imprescindível oferecer um ambiente higienicamente seguro, para as pessoas que estão trabalhando nos estabelecimentos que estão abertos. “É importante demonstrar flexibilidade de oferta, novas alternativas de acordo com a necessidade individual de cada cliente, além de deixar claro que estão sendo adotadas todas as medidas de precaução, assim ele terá mais confiança em realizar negócios com você”, afirma o especialista em competitividade setorial do Sebrae RS, Fabiano Zortéa. As orientações aos empresários estão disponíveis em e-book e podem ser acessadas no site do Sebrae- RS.

Veja algumas dicas

– Utilizar preferencialmente as vendas a distância, sugerindo ao cliente a opção de enviar os produtos para a casa dele;

– Criar formas de retiradas de produtos para estimular o consumo sem contato físico;

– Explorar práticas como venda condicional e consignação;

– Vender de portas fechadas atendendo um cliente de cada vez, assegurando que na sua empresa não haverá aglomeração de pessoas;

– Dar confiança para o consumidor que ele poderá ser atendido de outras formas, sem a necessidade de sair de casa;

– Reforçar a comunicação nas redes sociais de forma a garantir a saúde dos clientes e incentivar a compra de produtos (lives, cards, posts);

– Replanejar o seu estoque, pedidos, quantidades e prazo de entrega, revendo o planejamento de compras junto aos seus fornecedores;

– Validar disponibilidade de produtos junto aos fornecedores e identificar alternativas, evitando a dependência de uma única empresa;

– Reduzir imediatamente os custos fixos como aluguel, luz água e supérfluos;

– Renegociar prazos de pagamento com fornecedores para ganhar fôlego financeiro;

– Negociar financiamentos de longo prazo com os bancos, com juros baixos e carência durante o período de crise;

– Planejar uma nova escala de horários mais flexíveis e promover um revezamento com as equipes;

– Procure adiar as ações promocionais e eventos programados junto aos clientes e evite o cancelamento definitivo;

– Mais do que nunca, utilize o whatsapp, como uma forma de relacionamento com clientes e realização de vendas;

– Utilize o máximo as suas redes sociais, com mais pessoas em casa, a tendência é de que elas acessem mais as redes, sendo um ótimo canal para se comunicar com o consumidor;

– Lavar as mãos após contato com dinheiro e sugerir para os clientes evitar esse meio de pagamento;

– Utilizar a tecnologia contactless (aproximação do cartão) com os seus clientes quando disponível, assim eles não tocam na máquina de cartão e efetuam o pagamento de maneira rápida e prática;

– Pesquisar novos mercados e necessidades demandadas pelo consumidor no momento de crise;

– Recomendar aos clientes que lavem as mãos ao entrar na loja;

– Limpar maçanetas, balcões equipamentos com álcool gel após cada atendimento;

– Lavar as mãos após cada atendimento;

– Controlar a temperatura dos colaboradores que apresentaram mal-estar;

– Manter uma boa ventilação;

– Comunique-se com seu cliente e demonstre que você está tomando todas as medidas de precaução, assim ele terá confiança em realizar negócios com você;

– Recomende o acesso às informações e orientações oficiais sobre a doença.

