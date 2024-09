Porto Alegre Secretaria da Educação de Porto Alegre recomenda que escolas evitem atividades ao ar-livre até domingo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Orientação é motivada pela poluição decorrente das queimadas em outras regiões dos País. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Por conta da presença de fumaça das queimadas na atmosfera de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) recomendou aos dirigentes das escolas que evitem submeter seus alunos a atividades ao ar-livre, pelo menos até o próximo domingo (15). A medida atende a uma orientação da pasta da Saúde da capital gaúcha.

No fim de semana deve se encerrar o período crítico, conforme monitoramento pelo Departamento de Vigilância Sanitária da prefeitura. Alunos com problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos terão suas faltas justificadas.

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, a Smed reforça as seguintes recomendações à população em geral:

– Monitoramento: acompanhe as previsões meteorológicas e a qualidade do ar.

– Hidratação: aumente a ingestão de água para manter as vias respiratórias úmidas.

– Redução da exposição: evite atividades ao ar-livre e mantenha portas e janelas fechadas. Se possível, permanecer o menor tempo possível em ambientes abertos, durante o dia ou à noite.

– O uso de máscaras deve ser avaliado individualmente, pois auxilia na redução da exposição a partículas maiores, em especial para pessoas com problemas crônicos como pneumopatias, cardiopatias e deficiências imunológicas.

– Orientações para grupos vulneráveis: crianças, idosos e gestantes devem estar especialmente atentos a sintomas respiratórios e buscar atendimento médico imediatamente, se necessário.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para Porto Alegre indica a chegada de chuvas moderadas a partir desta quinta-feira (12). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuvas começa durante a madrugada, com um acumulado de aproximadamente 25 milímetros ao longo do dia. Os ventos variam de fracos e moderados, ao passo que as temperaturas oscilarão de 16°C a 23°C.

Para a sexta-feira, o prognóstico é de precipitações mais volumosas, com possibilidade de um acumulado de até 60 milímetros. Os termômetros devem apontar entre 16°C e 20°C, com ventos fracos.

A Defesa Civil permanece em estado de atenção, monitorando a situação, e poderá emitir novos comunicados caso haja alteração no quadro previsto. Para emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

(Marcello Campos)

