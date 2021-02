Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde distribuiu 224,2 mil doses da vacina CoronaVac às coordenadorias regionais do RS

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As vacinas distribuídas são provenientes do Instituto Butantan. Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini As vacinas distribuídas são provenientes do Instituto Butantan. (Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini

A SES (Secretaria da Saúde) distribuiu, nesta segunda-feira (1º), 224,2 mil doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac às CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde). Dessas doses, que ainda estavam em estoque na Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos), em Porto Alegre, 170,8 mil se referem à segunda aplicação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha de vacinação. Os 53,4 mil frascos restantes das vacinas recebidas do Instituto Butantan no último dia 25 serão utilizados para ajustes das estimativas da população nos grupos de risco.

A Secretaria da Saúde se baseou em dados da base apresentada pelo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), do Ministério da Saúde, que toma por base as campanhas de influenza, que imuniza pessoas de 18 a 59 anos. A vacinação contra a Covid-19, porém, inclui trabalhadores da saúde de idade superior a 59 anos, o que fez com que o cálculo inicialmente utilizado para a distribuição de vacinas precisasse de correções.

O CNES informou uma estimativa de 361 mil trabalhadores da saúde e, com os ajustes, o valor de referência passa a ser 407 mil. Além disso, algumas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) não estavam cadastradas no CNES, o que fez com que o número real de idosos institucionalizados fosse subestimado.

Ou seja, do total de vacinas, 170,8 mil destinam-se à segunda aplicação e 53,4 mil serão utilizadas para a primeira dose em pessoas ainda não imunizadas. O objetivo é que, com esse quantitativo, todos os municípios atinjam 100% de vacinação dos grupos prioritários de indígenas aldeados, população de 60 anos ou mais institucionalizada e pessoas portadoras de deficiência institucionalizadas. As demais doses serão destinadas para garantir a continuidade da imunização da primeira dose dos profissionais de saúde de linha de frente e demais profissionais da saúde. Dessa forma, todos os municípios receberam, pelo menos, 66% das doses previstas para essa população.

A logística de distribuição foi a mesma utilizada nas outras duas distribuições, com apoio aéreo e terrestre. O Rio Grande do Sul recebeu, até agora, um total de 511,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

As doses distribuídas nesta segunda-feira (1/2) foram entregues por via aérea com apoio da Brigada Militar para a 4ª CRSs (Santa Maria), a 5ª (Caxias do Sul) e a 7ª (Bagé). As demais foram distribuídas por via terrestre. Apenas as 3ª (Pelotas) e 18ª (Osório) coordenadorias optaram por buscas as doses na quarta-feira (3), em decorrência do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes na terça-feira (2).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul