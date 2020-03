Porto Alegre Secretário da Fazenda deixa governo por motivos pessoais

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Ideia de dedicar mais tempo à família foi determinante para Leonardo Busatto. Foto: Cesar Lopes/PMPA Ideia de dedicar mais tempo à família foi determinante para Leonardo Busatto. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, anunciou nesta segunda-feira (23), que deixará o governo na próxima semana, por motivos pessoais. A decisão já tinha sido comunicada ao prefeito Nelson Marchezan Júnior havia algumas semanas e leva em conta o seu desejo de ficar mais tempo com a família e acompanhar o crescimento de seus dois filhos: Bernardo, um ano e onze meses, e Rafael, dois meses.

A ideia de dedicar mais tempo à família vem sendo amadurecida desde o final do ano passado. “Já vinha conversando com o prefeito e preparando a equipe da Fazenda para a minha saída”, diz Busatto. “Quando o meu segundo filho nasceu, concluí que era hora de baixar um pouco o ritmo, para poder acompanhar o crescimento deles. Saio com a certeza do dever cumprido, porque conseguimos realizar tudo o que nos propusemos. Cumpri um ciclo”, destaca.

O secretário da Fazenda, que está à frente da pasta desde 1° de janeiro de 2017, afirma que a Secretaria estará em boas mãos com a atual secretária adjunta, Liziane Baum, que deverá assumir interinamente como titular.

Leonardo Busatto é servidor de carreira da Secretaria Estadual da Fazenda, onde já desempenhou a função de Subsecretário do Tesouro do Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário