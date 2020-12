Porto Alegre Segue bloqueio parcial para manutenção pluvial no bairro Mont Serrat, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Obras devem seguir até o dia 22, dependendo das condições técnicas e do tempo Foto: Luciano Lanes/PMPA Obras devem seguir até o dia 22, dependendo das condições técnicas e do tempo. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O bloqueio parcial do trânsito na faixa da direita da rua Dr. Freire Alemão, entre a Tenente Coronel Fabrício Pillar e a Eudoro Berlink, no bairro Mont Serrat, deve seguir até esta terça-feira (22), a depender das condições técnicas e do tempo.

No local, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza a manutenção de trecho da rede de drenagem da via desde o dia 25 de novembro e conserta um novo ponto da rede que está danificada.

Com o aumento da metragem, ao todo, serão substituídos 54 metros da tubulação de um metro de diâmetro e construídos novos poço de visitas (ponto de acesso à rede) e duas bocas de lobo. A rede danificada acarretou em um grande buraco sobre a rede existente, gerando risco de queda para veículos e pedestres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre