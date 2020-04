Rio Grande do Sul Segunda etapa da vacinação contra a influenza começa na quinta-feira

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Cerca de 1,5 milhão de doses já foram aplicadas no Rio Grande do Sul. Foto: Ascom SES Cerca de 1,5 milhão de doses já foram aplicadas no Rio Grande do Sul. (Foto: Ascom SES) Foto: Ascom SES

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e Influenza B) começa na quinta-feira (16). Esta nova fase é destinada a doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A identificação dos profissionais de segurança fica a cargo da organização de cada município durante a campanha.

Nos municípios do Rio Grande do Sul, esta nova fase começa com a aplicação de 90% das 272 mil doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde no quinto lote deste ano. A próxima remessa será de 284 mil doses, que serão encaminhadas às 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde) a partir de sexta-feira (17).

A última e terceira etapa começa no dia 9 de maio. Os grupos prioritários serão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade, pessoas com deficiência e professores.

Balanço da primeira etapa

Um balanço sobre a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no Estado foi feito pelo governador Eduardo Leite, em transmissão pela internet, nesta terça-feira (14). Na primeira fase da campanha, 86% do grupo dos idosos já foi imunizado, o equivalente a 1,2 milhão de pessoas. Leite também disse que 84% da população estimada de profissionais de saúde, cerca de 260 mil pessoas, receberam a vacina. No total, 14 de abril, aproximadamente 1,5 milhão de doses já foram aplicadas no RS.

A campanha começou em 23 de março. Idosos que não puderam comparecer nos postos de vacinação na primeira fase ainda podem procurar a vacina nos postos de suas cidades. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, avaliou como positiva a grande procura dos idosos pela vacinação. Ela também aprovou o comportamento da maioria das pessoas, que cuidaram o distanciamento e demais atitudes de defesa ao contágio do coronavírus.

