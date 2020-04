Porto Alegre Convênio com Hospital São Lucas vai dobrar atendimentos do Presidente Vargas

Prefeito visitou o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas na tarde desta quarta-feira. Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA Prefeito visitou o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas na tarde desta quarta-feira. (Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou nesta quarta-feira (15) que o HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) ampliará a estrutura e receberá melhorias em equipamentos e corpo técnico. Serão 93 novos leitos totalizando 185 em pleno funcionamento. Áreas desativadas há anos serão adequadas e reabertas seguindo os apontamentos da Vigilância em Saúde. A ampliação será possível graças a um convênio firmado com o HSL (Hospital São Lucas da PUC), que, além das obras, fornecerá profissionais, equipamentos, novos investimentos em infraestrutura e assumirá a manutenção do parque tecnológico da instituição municipal. O prefeito visitou as reformas de qualificação dos espaços do HMIPV na tarde desta quarta.

A contrapartida mensal em serviços é estimada em quase R$ 40 mil, o que garante procedimentos como internação em UTI e exames de tomografia e ressonância magnética. Com a parceria, também será possível otimizar estruturas e recursos em um hospital especializado e vocacionado à linha materno infantil.

Atualmente, o HMIPV conta com 98 leitos na área materno infantil e psiquiatria, sendo oito deles de UTI Neonatal, 12 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal e seis leitos na UTI Pediátrica. A instituição realiza em média cinco partos por dia e tem capacidade para até 10, o que aproveitará toda a capacidade de alojamento.

A parceria com a instituição privada garantirá a manutenção da rede materno-infantil do SUS (Sistema Único de Saúde), que será deslocada do São Lucas para o Presidente Vargas. Marchezan ressalta que a estratégia de reposicionamento do HSL assegura sustentabilidade a uma unidade hospitalar de alta complexidade da Capital.

Conforme o secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer, a medida irá suprir a demanda de profissionais do HMIPV e a criação de uma Equipe de Engenharia Clínica. Além da qualificação física e humana, a transferência abre oportunidade para pesquisas e aprimoramento técnico. “Será a união de expertises para que o cidadão seja melhor atendido”, afirma o secretário. Para a diretora-geral do Presidente Vargas, Adriani Galão, trata-se de “um marco para o hospital e possibilitará aumento de 89% da capacidade nesta área de atendimento com melhorias em todos os processos de trabalho”.

Referência na área

A parceria com instituições que são referência na sua área de atuação é uma marca da administração pública municipal desde 2017 para melhorar a prestação dos serviços. O convênio permitirá que se mantenha o atendimento da linha materno infantil e que a estrutura e as equipes do hospital ganhem em qualidade. “A população que mais precisa será beneficiada. E isso é muito importante para o São Lucas e para a PUCRS porque nos mantém fiéis à nossa missão institucional”, finaliza o diretor-geral do HSL, Leandro Firme.

