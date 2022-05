Polícia Segunda etapa de operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é realizada no RS

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Mais de 30 pessoas já foram presas nas duas etapas da Operação Parador 27 Foto: Grégori Bertó/SSP Mais de 30 pessoas já foram presas nas duas etapas da Operação Parador 27. (Foto: Grégori Bertó/SSP) Foto: Grégori Bertó/SSP

Uma força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul deflagrou, na noite de quinta-feira (12), a segunda etapa da Operação Parador 27, que visa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em Porto Alegre e no interior do Estado.

Desde o dia 2 deste mês, quando foi realizada a primeira etapa da ação, pelo menos 33 pessoas foram presas. Policiais também resgataram uma vítima de exploração sexual e apreenderam arquivos com pornografia infantil.

Mais de 700 servidores da Secretaria da Segurança foram empregados nas fiscalizações de 260 locais e na abordagem de mais de 2.800 pessoas. Também foram verificadas 183 denúncias.

A Operação Parador 27, realizada em âmbito nacional, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

