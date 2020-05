Rio Grande do Sul Segunda rodada do distanciamento controlado tem predomínio de bandeira laranja no RS

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja Foto: Divulgação A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A classificação das regiões do Rio Grande do Sul de acordo com as bandeiras determinadas pelo distanciamento controlado foi atualizada pelo governo do Estado neste sábado (16). Entre os dias 18 e 24 de maio, não haverá regiões na bandeira vermelha. A atualização ocorrerá todos os sábados.

A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja, e a região de Uruguaiana, que estava classificada como amarela, passou para a bandeira laranja. O mapa e a bandeira de cada cidade podem ser conferidos aqui.

No caso de Uruguaiana, o fator predominante para a alteração foi o acréscimo de quatro casos confirmados pelo teste RT-PCR nos últimos 14 dias. Na semana passada, a soma das últimas duas semanas era de três casos confirmados por RT-PCR, número que aumentou para sete nos últimos 14 dias.

Já na região de Lajeado, a melhora em dois indicadores de velocidade do avanço do coronavírus – número de casos semanais e variação no número de internados em UTI – fizeram com que a bandeira passasse de vermelha para laranja. O crescimento do número de casos semanais caiu de 20% para 17%, e a variação do número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTI diminuiu 7%.

No Rio Grande do Sul como um todo, a segunda rodada do modelo de distanciamento controlado observou as seguintes alterações:

O número de casos confirmados por RT-PCR reduziu 6,08%, de 444 para 417

O número de internados em UTIs por síndrome respiratória aguda grave caiu 1,75%, de 229 para 225

O número de internados em leitos clínicos por Covid-19 aumentou 22,70%, de 141 para 173

O número de internados em leitos de UTI por Covid-19 aumentou 2,38%, de 126 para 129

O número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender a Covid-19 diminuiu 5,48%

O número de óbitos por Covid-19 diminuiu 6,25%, de 32 para 30

Segundo o governo gaúcho, além de evitar a propagação do coronavírus, diminuindo a intensidade da procura por internações hospitalares, o distanciamento controlado prevê a mitigação dos efeitos econômicos da pandemia, uma vez que as restrições de circulação impostas à população trouxeram consequências negativas ao comércio e demais setores.

Os dados sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser acessados aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul