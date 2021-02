Educação Segundo dia do Enem digital espera atrair candidatos por novidade do formato

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Novo exame, aplicado em computador, deverá virar o padrão para todos os candidatos em cinco anos

Após uma abstenção de 68% no primeiro dia de provas (31), o segundo dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) digital será neste domingo (07). Na primeira parte da versão em computadores do exame nacional, apareceram menos de 30 mil dos 93.079 inscritos confirmados.

Os números não incluem os candidatos de Manaus (AM), que tiveram a prova suspensa por causa da pandemia, e de Macapá (AP), onde o local de prova foi interditado.

Em entrevista coletiva no domingo passado, o presidente do Inep, entidade que organiza o Enem, disse esperar a participação de quem faltou sem justificativa no primeiro dia de provas.

Mesmo sem poder contar com as notas das 90 questões de linguagens, ciências humanas e da redação (o tema foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil), Alexandre Lopes considera interessante para o candidato “viver a experiência do Enem digital”.

O objetivo é tornar a prova 100% digital até 2026. Os candidatos deverão responder neste domingo a 90 questões de ciências da natureza e matemática. São 5 horas de prova.

A primeira experiência de um Enem digital registrou problemas como: uma espera de 2 horas para o início da prova para candidatos de Belo Horizonte. Um dos alunos deixou o exame porque disse que começou a passar mal. Estudantes foram dispensados após erro no sistema em Taguatinga, no Distrito Federal.

No Tocantins, dificuldades técnicas foram registradas e alunos foram mandados para casa. No Amapá, um dos locais de prova teve problemas no prédio e foi interditado. Especialistas em educação afirmam que obstáculos precisarão ser superados para que o Enem digital seja aplicado para os mais de 5,5 milhões de estudantes que fazem a versão impressa.

Primeiro dia de Enem digital

Para o presidente do Inep, os problemas registrados se referem ao ineditismo da prova. “Tivemos alguns problemas, mas todo processo inédito está sujeito a obstáculos”, afirmou Lopes. Sobre o alto número de abstenções, declarou que é “em função da pandemia”.

Candidatos disseram achar a plataforma simples de manejar, mas houve críticas sobre o tempo de tela para quem tem problemas de visão. Eles fizeram as provas em computadores em locais previamente selecionados pelo Inep.

Os equipamentos estavam sem conexão à internet ou ferramentas, como calculadoras, instaladas. O objetivo era evitar que os inscritos na versão digital tivessem algum tipo de favorecimento em relação à quem fez a prova impressa.

