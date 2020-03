Grêmio Segundo maior driblador em 2020, Everton pode bater nova marca na Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Atacante foi líder do quesito em 2019 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2020 /GREMIO X AMERICA CALI - ESPORTES - Lance da partida entre Ameirca de Cali e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali na Colombia, valida pela Conmebol Libertadores 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Especialidade: drible. Uma dos atributos do atacante do Grêmio Everton, vem, em mais um ano, despontando na Copa Libertadores da América. Líder do quesito na competição passada, Cebolinha já aparece com o segundo maior driblador desta edição.

Em duas rodadas na fase de grupos da competição continental, o camisa 11 tricolor já tem oito dribles no torneio, um a menos que Oslimg Mora, do Alianza Lima, que lidera a estatística. E, o atacante pode bater uma marca pessoal do quesito na Libertadores. Em 2019, Cebolinha foi o maior driblador com 55 tentos.

Mesmo com o destaque no índice, Everton ainda não balançou as redes na edição de 2020. Contudo, foi dos pés do atacante que veio o passe para Matheus Henrique marcar o segundo gol na vitória contra o América de Cali, na estreia pelo Grupo E.

Maiores dribladores da Libertadores

Números do Everton na Libertadores

85% no acerto do passe

1 assistência

2 desarmes

8 dribles bem sucedidos

0 gols

Dribles, também foi uma das principais características das atuações do jogador com a camisa da Seleção Brasileira na Copa América. Em 2019, Cebolinha chegou a superar Lionel Messi nas estatísticas de dribles, em determinando momento da competição.

“O futebol mundial se apegou muito ao futebol europeu, com estilo mais tático. Isso foge às características dos atletas brasileiros. Eu gosto de partir para cima, de ir para o drible quando a situação está no um contra um. Desde pequeno, sou assim. Tenho o DNA do futebol brasileiro”, declarou o atacante gremista, em entrevista.

Destaque do futebol brasileiro, Everton desperta expectativa de quando será visto no futebol europeu. Até aqui, o atacante foi alvo de sondagens e até propostas, mas os negócios não foram concretizados. Alívio para os torcedores gremista, que vai perdurando até a próxima janela de transferências, que segue incerta por conta da situação do coronavírus.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

