Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

A Conmebol comunicou que a disputa da Copa Libertadores está suspensa, inicialmente, até dia o dia 5 de maio. A medida da entidade é em prevenção ao coronavírus.

Além da suspensão temporária da competição, a disputa da Copa Sul-America também está temporariamente suspensa até o mesmo período. De acordo com o comunicado, a Conmebol segue em monitoramento à respeito da situação junto às autoridades competentes e manterá contato com a comunidade do futebol sul-americano durante os próximos dias.

