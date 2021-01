Saúde Seis em cada dez brasileiros com Covid-19 que precisaram ir para a UTI morreram, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

A pesquisa, publicada na The Lancet Respiratory Medicine, é assinada por sete especialistas Foto: Divulgação A pesquisa, publicada na The Lancet Respiratory Medicine, é assinada por sete especialistas. (Foto: Governo RJ) Foto: Divulgação

Seis em cada dez pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e precisaram de internação em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) morreram no Brasil, de acordo com um estudo publicado na The Lancet Respiratory Medicine.

A pesquisa levou em consideração informações de mais de 254,2 mil pacientes que testaram positivo para a Covid-19 no País em exames RT-PCR, tipo que detecta a presença do material genético do vírus.

Os pacientes incluídos na pesquisa tiveram a doença entre 16 de fevereiro e 15 de agosto de 2020, com registro no Sivep-Gripe, um dos sistemas do Ministério da Saúde onde cada unidade de saúde dos municípios inclui os casos graves e mortes relacionados à doença.

A idade média dos pacientes foi de 60 anos, sendo que 14.979 pessoas não apresentaram nenhuma comorbidade (16% do grupo). Mais de 90% dos infectados presentes no estudo apresentaram um desfecho para a doença – morte ou alta hospitalar – antes da finalização da pesquisa, divulgada na semana passada.

A pesquisa é assinada por sete especialistas, entre eles o epidemiologista Otavio Ranzani, e foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e pelo Instituto de Salud Carlos III.

