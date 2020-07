Porto Alegre Seis lojas são interditadas durante fiscalização em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Equipes da prefeitura percorreram comércio da Capital nesta quarta. Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura segue reforçando a fiscalização de comércios e ambulantes na Capital. Nesta quarta-feira (29), seis lojas foram interditadas por descumprimento do Decreto 20.639, que restringe as atividades comerciais como forma de conter o avanço do coronavírus na cidade. Durante operação, os fiscais flagraram os funcionários das Lojas Renner, da avenida Otávio Rocha, recebendo clientes no interior da loja, que permanecia com as portas entreabertas.

Outros cinco comércios foram interditados durante o dia. Entre eles, estão revendas de veículos, loja de acessórios para celulares e bazar. Os locais foram fechados pelos agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Ao todo, mais de 60 atividades comerciais foram fiscalizadas.

Comércio ilegal

Em operação preventiva e integrada, com apoio da Brigada Militar e Guarda Municipal, foram apreendidos 500 artigos vendidos ilegalmente no Centro Histórico nesta quarta-feira. Na última semana, cerca de 10 mil itens sem procedência foram recolhidos. Desde o início do ano, aproximadamente 48 mil produtos ilais foram tirados das ruas.

