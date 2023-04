Futebol Seleção Brasileira Feminina vence a Alemanha por 2 a 1 na última partida antes da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho. Na foto, a técnica Pia Sundhage Foto: CBF/Divulgação A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho (Foto: CBF) Foto: CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira feminina venceu a Alemanha por 2 a 0 nesta terça-feira (11), em Nuremberg, no último teste antes da Copa do Mundo Feminina, que começa em 20 de julho. A seleção da técnica Pia Sundhage está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia é contra as panamenhas no dia 24 de julho.

No primeiro tempo, a Seleção Brasileira fez um início perfeito. O time da técnica Pia Sundhage subiu a marcação no início e pressionou as alemãs até conseguir abrir o placar om Tamires. Aos 10 minutos, aproveitou a sobra após lançamento para Gabi Nunes.

Após o gol, as alemãs tentaram esboçar uma reação, mas as brasileiras mostraram a boa defesa e conseguiram seguraram a atual vice-campeã europeia e segunda colocada no ranking da Fifa. Aos 37, em cobrança de falta ensaiada entrou no canto oposto de nn-Katrin Berge e aumentou o placar para as brasileiras.

No segundo tempo, a Seleção Alemã chegou a diminuir o placar aos 46 minutos. Lea Schüller recebeu de novo livre na grande área e chutou cruzado. Letícia espalmou, e Julie Brand marcou no rebote.

A partida foi encerrada aos 49 minutos do segundo tempo decretando a vitória das brasileiras. A Seleção estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 de julho, em Adelaide, contra o Panamá.

Ficha técnica

Data: 11 de abril de 2023

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Max Morlock, em Nuremberg (ALE)

Gols: Tamires, Ary Borges , Jule Brand

Cartões amarelos: Svenja Huth (ALE)

Cartões vermelhos: Nenhum cartão foi aplicado

Alemanha: Ann-Katrin Berger; Kathrin Hendrich, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne (Sarai Linder), Felicitas Rauch (Chantal Hagel); Lena Oberdorf (Melanie Leupolz), Klara Buhl (Jule Brand), Lina Magull (Dzsenifer Marozsán); Svenja Huth, Alexandra Popp (Sydney Lohmann) e Lea Schüller. Técnica: Martina Voss-Tecklenburg.

Brasil: Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle, Tamires (Yasmin); Luana (Duda Francelino), Kerolin, Adriana, Ary Borges (Gabi Portillo); Gabi Nunes (Aline Gomes) e Geyse (Duda Santos). Técnica: Pia Sundhage

