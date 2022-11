Seleção Seleção Brasileira prioriza aspecto físico nos primeiros dias de treino para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para disputar uma Copa do Mundo em meio à temporada europeia, esse período de preparação é importante para ter tempo de recuperação e evitar problemas futuros de lesão Foto: Lucas Figueiredo/CBF Para disputar uma Copa do Mundo em meio à temporada europeia, esse período de preparação é importante para ter tempo de recuperação e evitar problemas futuros de lesão. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira, por enquanto, tem passado ilesa em relação a jogadores lesionados antes da Copa do Mundo do Qatar. Com exceção de Coutinho e Arana, que poderiam ser convocados, não houve problemas desse tipo. E isso foi uma preocupação da comissão técnica para os primeiros dias de treino em Turim, na Itália.

Jogadores como Bremer e Danilo, que haviam jogado pela Juventus no último domingo e vinham de uma carga alta de esforço físico, fizeram um trabalho separado do grupo, mas não por problemas de lesão ou algo do tipo, a questão foi a prevenção do estafe canarinho.

Trabalho direcionado

– Somos cuidados de acordo com a necessidade de cada um. O grupo precisa de uma direção de trabalho, mas depois cada singular precisa ser tratado de uma maneira para render seu máximo. Hoje (terça-feira) no treino eu e Bremer fizemos um trabalho diferenciado pela carga de jogos. Temos o diálogo aberto com a comissão, fisioterapeuta, médicos, para render 100% quando estivermos disponíveis – revelou Danilo em entrevista coletiva na última terça.

E para disputar uma Copa do Mundo em uma época peculiar, em meio à temporada europeia, esse período de preparação é importante para ter esse tempo de recuperação e evitar problemas futuros de lesão durante a competição. Danilo elogiou a estratégia da Seleção Brasileira nesses dias que antecedem o Mundial do Qatar.

– Não é reclamação, é um prazer imenso, mas o corpo grita às vezes. Quanto a viagens, nós da Seleção procuramos fazer as coisas da melhor maneira, deslocando o mínimo possível, usando este período para recuperar as forças e chegar frescos fisicamente e mentalmente. Jogando de dois a três dias, não dá tempo de desconectar. É jogar e recuperar. A Seleção Brasileira tentou fazer da melhor maneira, mas é peculiar jogar uma Copa em novembro e dezembro.

Treino completo

Por fim, Danilo explicou o porquê foi importante a escolha pelo CT da Juventus, que é sua “casa”, neste período. Além do deslocamento menor para os jogadores que atuam na Europa, o local oferece todos os recursos possíveis para treinos e uma preparação de altíssimo nível.

– São poucos dias, a maioria dos jogadores estava aqui. E a comissão técnica buscou uma estrutura para focarmos na preparação, com repouso no hotel, locomover o mínimo possível para treinar, ter a melhor estrutura. Felizmente foi aqui na Juventus, minha casa. Todos estavam em clima parecido e sábado já estamos no Qatar.

Contando com a atividade desta quarta-feira, que começa às 12h (de Brasília) e 16h no horário local, serão mais três dias de treinos em Turim antes de viajar para o Qatar neste sábado. A estreia do Brasil na Copa do Mundo será dia 24, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção