Rio Grande do Sul Seleção pública para projetos de resiliência climática no Rio Grande do Sul está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Com valor ampliado para R$ 10 milhões, edital vai selecionar ações para fortalecer a adaptação às mudanças do clima Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Já estão abertas as inscrições à chamada pública que irá selecionar iniciativas para fortalecer a capacidade de resposta aos impactos dos eventos meteorológicos no Rio Grande do Sul. Serão destinados ao todo R$ 10 milhões para ações inovadoras e alinhadas com o conceito de SBN (Soluções Baseadas na Natureza), quando a conservação ambiental serve de alicerce para adaptação da sociedade às alterações do clima cada vez mais frequentes.

Motivado pelos desafios na reconstrução do Estado após os impactos das enchentes de maio do ano passado, a edição da Teia de Soluções – Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul – é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o RegeneraRS, a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. O prazo vai até o dia 21 de março e as inscrições podem ser realizadas através do formulário disponível no site.

Com foco estratégico para fortalecer os municípios costeiros e as áreas impactadas pelas enchentes, as soluções apresentadas devem atender à realidade local e a um dos desafios propostos: “Adaptação climática em ação: natureza como aliada” e “Ciência para a adaptação climática: desvendando o potencial da natureza”. Todos os projetos terão entre 12 e 24 meses para serem executados a partir da finalização da chamada.

É a primeira ação do BRDE através do Fundo Verde voltado ao RS, o que reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável em toda a região Sul do país. O edital é destinado a diferentes setores da sociedade, como empresas, organizações da sociedade civil, terceiro setor, universidades, entre outros. Quando a chamada foi divulgada em dezembro, durante o 66º Fórum Nacional do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, realizado em Porto Alegre, o valor previsto era de R$ 8,5 milhões.

Inscrições

A participação na Chamada da Teia de Soluções é gratuita. Interessados devem inscrever suas propostas de solução via formulário disponível no site do processo. As iniciativas inscritas serão analisadas por especialistas e por um comitê formado por representantes indicados pelas instituições organizadoras.

As melhores seguirão para uma etapa de detalhamento da proposta. Depois, passarão por análise final para concorrer ao apoio financeiro. O resultado das propostas apoiadas está previsto para até julho de 2025.

Seleção pública para projetos de resiliência climática no Rio Grande do Sul está com inscrições abertas

2025-02-10