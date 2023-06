Futebol Sem alternativa, Paris Saint-Germain coloca Mbappé à venda no mercado da bola

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Craque afirma que nunca discutiu qualquer renovação de contrato com o PSG. (Foto: Reprodução)

O PSG (Paris Saint-Germain) colocou o atacante Kylian Mbappé, seu principal jogador nas últimas temporadas, à venda no mercado da bola. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal britânico The Telegraph e confirmada por outros veículos de comunicação da Europa. O movimento ocorreu após o jogador enviar uma carta à diretoria em que afirma a sua intenção de não renovar seu contrato até a metade de 2025.

Em carta enviada à agência de notícias AFP, Mbappé deixou claro que, apesar de a notícia ter sido encarada como uma “bomba” no mundo do futebol, o PSG já estaria ciente de sua vontade com certa antecedência.

“Nunca discuti qualquer renovação de contrato com o PSG. A diretoria foi informada desde 15 de julho de 2022 da minha decisão de não estender além de 2024 – e a carta enviada foi apenas para confirmar o que eu já disse a eles”, disse Mbappé.

Segundo o jornal Le Parisien, o PSG está “cansado” do atacante e pode negociar o atleta já na janela de transferências que abre no próximo mês para não correr o risco de perdê-lo de graça.

O comunicado de Mbappé sobre a recusa na extensão do seu contrato, realizado por meio de uma carta, não foi bem visto pela diretoria do PSG. De acordo com a publicação, o clube lamentou “não somente a forma, mas também o momento”. Apesar da conquista do 11º título do Campeonato Francês, o que tornou o PSG o maior vencedor da competição, o time viveu um fim de temporada melancólico. As eliminações na Champions League e na Copa da França fizeram a torcida perseguir jogadores badalados, como Messi e Neymar. O argentino já deixou o clube rumo ao Inter Miami, dos Estados Unidos, enquanto Neymar ainda tem futuro incerto.

Ainda de acordo com o Le Parisien, o PSG entende que o envio da carta não era necessário do ponto de vista legal para registar a decisão de Mbappé em não continuar no clube para além de 2024. O time de Paris está decidido de que não vai perder o jogador de graça e, por isso, pode não esperar até a janela de janeiro, quando o mercado está menos aquecido, para negociar o atleta. Em seis meses, Mbappé também poderá assinar pré-contrato com qualquer outro clube e acabar saindo de graça.

Pouco tempo após a publicação da carta, Mbappé usou suas redes sociais para desmentir uma notícia do jornal francês Le Parisien. A publicação afirmava que a decisão do jogador de não renovar com o PSG teria sido tomada por conta da saída de Benzema do Real Madrid, e que o atacante teria a ideia de assinar com o Real Madrid já nesta janela de transferências.

“Mentiras. Ao mesmo tempo, quanto maior, mais passa. Já disse que vou continuar na próxima temporada no PSG, onde estou muito feliz”, publicou o jogador.

