Economia Sem aviso prévio, Casa Branca divulga documento com tarifa de 245% para produtos chineses

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O documento divulgado pela Casa Branca não explica como os EUA chegaram ao cálculo dessa taxa Foto: Reprodução O documento divulgado pela Casa Branca não explica como os EUA chegaram ao cálculo dessa taxa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O site oficial da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira (16) que a China agora encara tarifas comerciais de até 245% como resultado das “ações retaliatórias” do país asiático.

A informação consta em um documento divulgado pelo governo americano, mas não explica como os EUA chegaram ao cálculo dessa taxa que será aplicada sobre os produtos chineses.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, respondeu ao questionamento de jornalistas locais sobre as tarifas de 245% afirmando que “podem perguntar ao lado americano o valor específico das tarifas” e que a China deve manter sua posição, segundo o jornal estatal chinês Global Times.

No documento, a Casa Branca detalhou as principais decisões da política econômica e comercial do presidente Donald Trump e classificou as tarifas como uma forma de “nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos EUA”.

Em 2 de abril, no que Trump chamou de “Liberation Day” (Dia da Libertação), o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os EUA têm os maiores déficits comerciais. As taxas chegaram a até 50%.

Desde então, segundo a Casa Branca, mais de 75 países já procuraram os EUA para discutir novos acordos comerciais e reduzir as tarifas. Para dar mais tempo para as negociações andarem, Trump anunciou uma “pausa” nas tarifas recíprocas individualizadas em 9 de abril, mantendo apenas as taxas de 10% sobre todos os países por 90 dias.

A exceção foi a China, que não procurou os EUA para negociar e retaliou, aumentando também as alíquotas das tarifas cobradas sobre as importações americanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/sem-aviso-previo-casa-branca-divulga-documento-com-tarifa-de-245-para-produtos-chineses/

Sem aviso prévio, Casa Branca divulga documento com tarifa de 245% para produtos chineses

2025-04-16