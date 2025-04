Porto Alegre Saiba quais são as ruas que registram mais vendas de imóveis neste ano em Porto Alegre

Os bairros mais presentes entre as 20 ruas com mais transações são: Petrópolis, Centro Histórico e Rio Branco

A rua Casemiro de Abreu, no bairro Rio Branco, a rua Anita Garibaldi, no bairro Boa Vista, e a avenida Antônio Carvalho, no Jardim Carvalho, são as vias com mais vendas de imóveis em Porto Alegre desde o início deste ano.

A Casemiro de Abreu registrou 100 transações em janeiro e fevereiro (último mês com dados disponíveis), ante sete do mesmo período no ano anterior. Na Anita Garibaldi, foram 43 vendas. Na Antônio Carvalho, 28.

O levantamento foi feito pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias Loft. A fonte dos dados é o ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), base oficial da prefeitura. Ao todo, foram analisadas 3,1 mil transações na cidade, registradas nos dois primeiros meses de 2025.

“Via de regra, as ruas com mais vendas receberam novos empreendimentos recentemente”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. Novos empreendimentos mudaram o padrão de vendas na rua Casemiro de Abreu, por exemplo. Em 2024, a área média dos imóveis vendidos no endereço era de 101 m². Neste ano, caiu para 30 m². O tíquete médio também recuou, de R$ 789 mil para R$ 421 mil, indicando o avanço de unidades compactas.

“O levantamento mostra um mercado aquecido e com movimentação espalhada por diferentes regiões da Capital. Entre as ruas com mais vendas, há exemplos em áreas nobres como Rio Branco e Boa Vista, mas também em bairros com forte presença de novos empreendimentos, como Jardim Carvalho e Sarandi”, afirmou Takahashi.

Os bairros mais presentes entre as 20 ruas com mais transações são: Petrópolis (três ruas), Centro Histórico (três) e Rio Branco (duas). Entre as vias com mais vendas, a avenida Soledade, no bairro Petrópolis, apresentou o maior tíquete médio, com imóveis de R$ 3,17 milhões e área média de 228 m². Já a rua dos Maias, no bairro Santa Rosa de Lima, teve o menor tíquete médio, de R$ 123 mil.

Ruas com mais transações em janeiro e fevereiro em Porto Alegre

Bairro Via Vendas 2025 Vendas 2024 Tíquete Médio 2025 Tíquete Médio 2024 Área Média 2025 Área Média 2024 Rio Branco Rua Casemiro de Abreu 100 7 R$ 421.472 R$ 789.429 30m2 101m2 Boa Vista Rua Anita Garibaldi 43 17 R$ 998.093 R$ 534.074 83m2 61m2 Jardim Carvalho Av. Antônio Carvalho 28 6 R$ 300.793 R$ 159.100 44m2 54m2 Sarandi Av. Assis Brasil 24 0 R$ 231.354 Sem transações 19m2 Petrópolis Rua Mariz e Barros 23 0 R$ 1.408.537 Sem transações 101m2 Centro Histórico Rua Duque de Caxias 18 12 R$ 301.298 R$ 283.725 56m2 53m2 Centro Histórico Rua Demétrio Ribeiro 18 10 R$ 273.711 R$ 214.547 59m2 44m2 Cidade Baixa Av. João Pessoa 18 11 R$ 350.065 R$ 339.884 49m2 29m2 Santo Antônio Av. Bento Gonçalves 18 17 R$ 366.682 R$ 323.801 70m2 64m2 Três Figueiras Al. Alceu Wamosy 18 0 R$ 697.531 Sem transações 40m2 Petrópolis Av. Soledade 17 0 R$ 3.172.647 Sem transações 228m2 Sta. Rosa Lima Rua dos Maias 15 4 R$ 123.623 R$ 113.900 42m2 49m2 Cristo Redentor Av. Francisco Trein 15 6 R$ 464.548 R$ 472.404 63m2 82m2 Menino Deus Av. Getúlio Vargas 14 11 R$ 431.000 R$ 338.155 82m2 67m2 Petrópolis Rua Eça de Queiroz 14 4 R$ 662.892 R$ 1.153.875 81m2 183m2 Centro Histórico Av. Senador Salgado Filho 14 6 R$ 126.612 R$ 216.933 29m2 65m2 Campo Novo Est. Cristiano Kraemer 14 4 R$ 329.379 R$ 290.538 84m2 76m2 Humaitá Rua Irmão Felix Roberto 13 1 R$ 248.000 R$ 230.000 57m2 51m2 Partenon Rua Capitão Pedro Werlang 13 2 R$ 365.798 R$ 300.000 72m2 61 m2 Santana Rua Santana 12 2 R$ 423.165 R$ 535.000 77m2 77 m2

