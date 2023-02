Esporte Sem Neymar e Mbappé, PSG vence de virada no Campeonato Francês com gol de Messi

Equipe parisiense se mantém com folga na liderança do torneio. (Foto: Divulgação/PSG)

Ainda sem contar com Neymar, Mbappé e Sérgio Ramos, todos recuperando-se de lesão, o Paris Sait-Germain (PSG) venceu em casa neste fim de semana o Toulouse de virada, por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Francês. O argentino Lionel Messi foi decisivo, com direito a gol no segundo tempo, contribuindo para que o seu time se mantenha com boa vantagem no topo da tabela.

São agora 54 pontos, com oito de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, que neste domingo (5) perdeu de 3 a 1 para o Nice, estagnando em 46 pontos (mesmo escore do Lens mas em vantagens nos critérios qualificados). Já o Toulouse ocupa o décimo-segundo lugar, com 29 pontos.

O próximo confronto do Paris Saint-Germain é contra o Mônaco, pela vigésima-terceira de um total de 38 rodadas. A partida será disputada no sábado que vem (11) na casa do oponente, quarto colocado (44 pontos) e que venceu o Clermont por 2 a 0.

O duelo

O jogo disputado no Parque dos Príncipes teve um anfitrião deixando a desejar durante boa parte da etapa inicial. Com dificuldade para passar pela defesa visitante, a equipe viu o adversário abrir o placar aos 20 minutos, com Branco van den Boomen em cobrança de falta que pegou de surpresa o goleiro Donnarumma.

Em desvantagem, o PSG se lançou ainda mais ao ataque. Uma postura arriscada porém necessária e que deu certo: de tanto pressionar, obteve o empate aos 38 minutos de bola rolando, com o marroquino Hakimi concluindo grande jogada com um petardo de fora da área.

Já no segundo tempo, o time estrelado por Messi ampliou a pressão, conseguindo a virada aos 13 minutos. Após troca de passes pela esquerda do campo, Lionel Messi acertou um beloi chute da meia-lua da grande área.

Desfalques

O técnico Christophe Galtier tem um novo motivo de preocupação no que se refere ao elenco do PSG. O meia Renato Sanches caiu, levou a mão à coxa esquerda e, após atendimento médico, deixou o gramado com dores intensas.

Mbappé, por sua vez, sofreu contusão na coxa esquerda durante a rodada anterior. A previsão é de três semanas “no estaleiro”, portanto ele desfalcará o time no duelo contra o Bayern de Munique (Alemanha) pelas oitavas-de-final da Champions League.

Já Neymar está de fora devido a dores musculares e acabou diagnosticado com desconforto no adutor. O brasileiro continua com treinos individuais e a previsão é de que retorne às atividades com o grupo nos próximos dias.

Outro desfalque importante é o do zagueiro espanhol Sergio Ramos. O defensor teve contratura no músculo adutor de uma das coxas mas, a exemplo de Neymar, deve voltar aos coletivos ao longo desta semana.

