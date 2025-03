Porto Alegre Sem pausa no carnaval: Dmae mantém nesta semana a limpeza de tubulações e bocas-de-lobo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Serviço contempla bairros de todas as regiões da cidade até o próximo domingo. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

Sem interrupção em meio ao carnaval, equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalham desde segunda-feira (3) na limpeza dos equipamentos do sistema de drenagem urbana, composto por itens como bocas-de-lobo e tubulações. O cronograma de serviços prossegue até domingo (9), contemplando todas as regiões da capital gaúcha.

Na área central, o esforço se concentra no Centro Histórico (rua Voluntários da Pátria e entorno do viaduto da Conceição), bem como nos bairros Floresta (ruas Comendador Azevedo e Almirante Barroso), Menino Deus (ruas Ribeiro Cancela e Costa), Praia de Belas (Parque Marinha do Brasil e entorno), Petrópolis (Praça Nações Unidas, avenida João Obino, rua João Abbott) e 4º Distrito.

Já na Zona Norte, são atendidos os bairros Sarandi (ruas Corrêa de Mello e Serafim de Alencastro), Santa Maria Goretti (avenidas General Emílio Lúcio Esteves e Rio São Gonçalo), São Geraldo (ruas Santos Dumont e Gilda Câmara Rocha), Santa Rosa de Lima (rua Brasília Luz de Souza), Jardim Sabará (avenida Alberto Pasqualini), Passo D’Areia (rua Roque Calage), Mário Quintana (avenida Arroio Feijó) e Rubem Berta.

Nas Zonas Sul e Leste, por sua vez, a limpeza abrange áreas definidas por meio de demandas do portal de serviços 156. Os serviços são realizados das 8h30min às 17h30min, com intervalo de uma hora para o almoço. A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos e/ou climáticos.

Entorno do Gasômetro

No final de fevereiro, o Dmae concluiu a obra de readequação da rede de drenagem urbana da avenida Presidente João Goulart, próximo à Usina do Gasômetro (Centro Histórico). Uma equipe multidisciplinar realizou o serviço, que inclui quatro novas bocas-de-lobo e cerca de 80 metros de tubulação para que a água da chuva escoe mais rápido até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) da Rótula das Cuias, junto ao Parque da Harmonia.

Especializados em topografia, esgoto, limpeza, manutenção em espaços confinados, extensão e reconstrução, os técnicos também providenciaram melhorias na interligação das redes de micro e macrodrenagem. De acordo com a prefeitura, a iniciativa vai minimizar os alagamentos nos pontos mais críticos da região, localizada na divisa com o bairro Praia de Belas.

A força-tarefa de limpeza da rede de drenagem urbana foi iniciada após a cheia histórica do Guaíba, em maio do ano passado. Desde então, atuou em todas as vias do Centro Histórico. No caso da avenida Presidente João Goulart, que possui elevado grau de impermeabilização, foram realizadas múltiplas intervenções e identificada a necessidade de aumento no número de entradas de água na rede, bem como de correção do fluxo das tubulações.

(Marcello Campos)

2025-03-04