Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Programação temática se concentra no período de 18 a 25 de setembro. (Foto: Aline Rimolo/Arquivo PMPA)

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) realiza nos próximos dias uma série de cursos, palestras, debates, atividades para escolas e blitze de trânsito, além de conteúdos nas redes sociais. A iniciativa tem por finalidade chamar a atenção para a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, no âmbito da Semana Nacional de Trânsito (SNT) de 2024.

“A Paz Começa Por Você” é o tema desta edição da campanha, coordenada no País pelo Conselho Nacional de Trânsito. Dentro dessa temática, os diversos públicos são convidados à reflexão, a exemplo da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) em Porto Alegre.

A SNT foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1998. Todos os anos, no período de 18 a 25 de setembro, diversos órgãos e entidades civis se engajam à iniciativa.

Além de seus cursos regulares, a Escola Pública de Trânsito do DetranRS promove nesta quarta-feira (18) uma atividade nos espaços de aprendizagem de sua sede para alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Olintho de Oliveira. A biblioteca da Escola também produzirá um mural virtual, utilizando trechos de livros e com foco na mobilidade das cidades. O vídeo será veiculado no Instagram.

As equipes do programa “Balada Segura” do Detran-RS estarão nas ruas durante as noites e as madrugadas fazendo a fiscalização de trânsito, com ênfase na alcoolemia ao volante, fornecendo orientações, informações e propagando o comportamento seguro no trânsito. Será dada especial atenção à região do Acampamento Farroupilha, na capital, onde haverá grande concentração de pessoas.

Eventos externos

Também nesta quarta, representantes do Detran-RS participam do Congresso Internacional de Trânsito promovido pela Brigada Militar (BM). Diretores da autarquia compõem as mesas, em uma pauta que inclui assuntos como eletrificação da frota, educação para o trânsito e legislação sobre embriaguez ao volante. O evento deve reunir centenas de especialistas e estudiosos de trânsito em Gramado (Serra Gaúcha). As inscrições são gratuitas, por meio do site sgocrbm.bm.rs.gov.br.

A autarquia também estará presente com debatedores no 7º Seminário de Segurança no Trânsito e Direção Defensiva promovido pela Faculdade de Direito de Santa Maria. Técnicos da autarquia apresentarão estudo com dados estatísticos da sinistralidade na região. O evento é presencial, gratuito e aberto a todos interessados.

Já na próxima segunda-feira (23), o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores (CFCs, antigas “autoescolas”) reúne diretores de ensino dos centros para um seminário no Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul. O evento, que tem o apoio do Detran-RS, busca qualificar o ensino para a formação de condutores no RS. Técnicas pedagógicas avançadas, novas ferramentas e tecnologias, além da atualização da legislação estão entre os temas previstos.

Por fim, na terça-feira (24/5), o DetranRS apresenta um diagnóstico das mortes no trânsito no Estado para o Painel da Sinistralidade no RS. Promovido pelo Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-RS) e pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o evento vai reunir prefeitos e secretários municipais de trânsito para ouvir órgãos de fiscalização, delegados de trânsito e integrantes do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O objetivo é formar uma Câmara Temática que vai propor intervenções a partir dos dados disponíveis.

(Marcello Campos)

