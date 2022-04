Porto Alegre Semana tem 1.070 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Em destaque, mais de 200 vagas para eletricistas Foto: Alex Rocha/PMPA Em destaque, mais de 200 vagas para eletricistas (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico), em Porto Alegre, tem 1.070 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O maior número de vagas é destinado aos trabalhadores do setor elétrico: são 287 oportunidades para eletricistas, 130 para ajudante de eletricista e mais 45 para encarregado eletricista de instalações. Além dessas, há ainda 45 vagas para motorista de caminhão-guincho com munck. No setor de comércio e serviços, há 57 vagas para vendedor interno.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Ações especiais

A unidade municipal do Sine convida as empresas a participarem da ação especial de abril, com ofertas de vagas de emprego específicas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, no Dia D.

A ação será dia 20, das 9h às 13h. Haverá disponibilidade de espaços para entrevistas diretas. A equipe técnica do Sine realiza a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para entrevista de emprego.

As empresas interessadas podem encaminhar suas vagas até esta segunda-feira pelo e-mail: sine@portoalegre.rs.gov.br .O telefone (51) 3289.4820 fica à disposição para mais informações e esclarecimentos de dúvidas.

Confira as vagas da semana:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-8

Ajudante de eletricista-130

Ajudante de motorista-4

Almoxarife-1

Analista de marketing-1

Analista de suporte técnico-1

Apontador de obras-2

Armador de estrutura de concreto-2

Armador de estrutura de concreto armado-4

Armador de ferragens na construção civil-2

Asperador de couro no acabamento de calçados-1

Assistente de vendas-17

Atendente de lanchonete-25

Atendente de lojas-5

Atendente de lojas e mercados-7

Atendente de mesa-3

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar contábil-2

Auxiliar de almoxarifado-1

Auxiliar de contabilidade-1

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)-2

Auxiliar de cozinha-2

Auxiliar de escrituração fiscal-1

Auxiliar de lavanderia-1

Auxiliar de limpeza-6

Auxiliar de manutenção predial-3

Auxiliar de marceneiro-5

Auxiliar de mecânico de autos-1

Auxiliar de padeiro-2

Auxiliar de pintor de automóveis-1

Auxiliar de topógrafo-1

Auxiliar de veterinário-1

Auxiliar em saúde bucal-2

Auxiliar financeiro-1

Auxiliar técnico de mecânica-2

Auxiliar técnico eletrônico-1

Azulejista-8

Bolseiro (bolsas de couro)-2

Caldeireiro de manutenção-1

Carpinteiro-17

Carregador de caminhão-10

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)-5

Caseiro-1

Chapista de veículos-3

Chefe de serviço de limpeza-1

Colorista-1

Comprador-1

Conferente de carga e descarga-5

Conferente de logística-1

Consultor de vendas-2

Controlador de acesso-2

Cortador, a balancim-1

Cortador de roupas-1

Costureira em geral-5

Cozinheiro geral-10

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)-1

Eletricista-287

Eletricista de instalações-4

Empregado doméstico nos serviços gerais-4

Encarregado eletricista de instalações-45

Especialista de sistemas de ti-1

Fiscal de caixa-6

Fiscal de prevenção de perdas-2

Frentista-2

Garçom-3

Gerente de restaurante-2

Gerente de vendas-1

Impressor flexográfico-1

Inspetor de qualidade-1

Instalador de alarme-10

Instalador de alarmes residenciais-1

Instalador de antenas de televisão-1

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa – tensão (rede aérea e subterrânea)-3

Instrutor de informática-2

Jardineiro-1

Lavador de veículos-2

Lixador de calçados-1

Lixador de móveis metálicos-1

Manobrista-11

Marceneiro-16

Mecânico de auto em geral-1

Mecânico de automóvel-3

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais-1

Mecânico de refrigeração-3

Mecânico montador-3

Mestre de obras-4

Metrologista-2

Montador de andaimes (edificações)-35

Montador de máquinas agrícolas-1

Montador de máquinas, motores e acessórios (montagem em série)-1

Montador de mármore-2

Montador de móveis de madeira-1

Montador de móveis e artefatos de madeira-2

Montador de saltos de calçados-1

Montador de veículos (reparação)-3

Montador mecânico (máquinas industriais)-2

Motorista de caminhão-3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk-45

Motorista de ônibus rodoviário-12

Motorista entregador-3

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-4

Operador de empilhadeira-1

Operador de extrusora de borracha e plástico-2

Operador de extrusora (química, petroquímica e afins)-1

Operador de prensa-2

Operador de telemarketing ativo-5

Operador de usinagem convencional por abrasão-1

Operador de vendas (lojas)-13

Orientador de tráfego para estacionamento-3

Padeiro-1

Panificador-2

Passadeira de peças confeccionadas-1

Pedreiro-8

Pintor de automóveis-3

Pintor de couros e peles à mão-1

Pintor de obras-3

Pintor industrial-1

Pizzaiolo-1

Porteiro-14

Prenseiro-1

Preparador de couros curtidos-1

Professor de nível médio na educação infantil-1

Recepcionista, em geral-1

Recepcionista secretária-1

Repositor de mercadorias-4

Saladeiro-1

Salgadeiro-1

Serralheiro-1

Servente de limpeza-2

Servente de obras-22

Soldador-10

Subchefe de cozinha-2

Supervisor de atendimento (caixas e bilheteiros)-1

Supervisor de logística-3

Supervisor de telemarketing e atendimento-1

Supervisor de vendas comercial-2

Técnico de controle de meio ambiente-1

Técnico de controle de qualidade-1

Técnico de manutenção eletrônica-2

Técnico de operação eletrotécnica-1

Técnico de planejamento de obras-1

Técnico de suporte de ti-1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática-1

Técnico em segurança do trabalho-2

Técnico florestal-2

Técnico instrumentista-15

Técnico mecânico-3

Vendedor de comércio varejista-5

Vendedor de serviços-4

Vendedor interno-57

Vendedor porta a porta-2

