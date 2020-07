Celebridades Sempre discreta, Julia Roberts posta foto fofa com o marido

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

"18 anos", escreveu a atriz na legenda da foto, que teve os comentários bloqueados. Foto: Reprodução/Instagram

Julia Roberts não é muito de exibir sua vida pessoal por aí, mas abriu uma exceção neste sábado (4) para celebrar o aniversário de casamento com o marido, o diretor de fotografia Daniel Moder.

“18 anos”, escreveu a atriz na legenda da foto, que teve os comentários bloqueados. Entretanto, os seguidores da atriz encontraram uma forma de mostrar o amor pelo clique: mais de 130 mil curtidas em pouco tempo de publicação. Fofos!



Vídeos que têm viralizado nas redes sociais mostram uma jovem cantando “Garota de Ipanema” em inglês e a música trilha do filme “O casamento do meu melhor amigo”. As legendas dizem se tratar de Hazel, filha da atriz Julia Roberts. No entanto, trata-se de uma fake news.

As legendas louvam o timbre pouco usual da voz da pessoa que canta – que, de fato, se parece bastante com a atriz quando ela era bem jovem. O rosto, o sorriso e os cabelos lembram os de Julia no filme “Um linda mulher”, de 1990, de quando ela tinha 21 anos.

Mas não é Hazel, a filha da atriz, que aparece nas imagens, e sim a cantora armênia Arpi Petrosyan, que compartilhou ambos os vídeos em seu canal no YouTube no mês passado. O fato de uma das músicas ser “The way you look tonight”, que fez parte da trilha do filme “O casamento do meu melhor amigo”, de 1997, estrelado por Julia, ajuda a reforçar a tese de que é a filha dela nas imagens.

Só que basta comparar uma foto das duas para perceber que são pessoas bem diferentes; Arpi, que em seu canal canta músicas com tom jazzístico, como “What a difference a day make”, é, inclusive, mais velha.

Nos comentários das publicações, alguns usuários já haviam advertido que a cantora não era a filha da protagonista de “Uma Linda Mulher”, mas sim a cantora armênia Arpi.

Julia tem 52 anos e três filhos, duas meninas e um menino: os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 15 anos, e o caçula, Henry, de 11 anos. Eles aparecem em poucas fotos em público, porque a atriz desde o nascimento busca preservar a privacidade da família.

A semelhança de Arpi e Julia vem sendo ressaltada em textos mundo afora, assim como sua performance. Alguns a chamam de a “clone de Julia Roberts”.

