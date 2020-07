Magazine Bruna Marquezine zoa a si mesma por voz diferente em brincadeira com a sua cadela Amora

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Bruna Marquezine compartilhou novo momento de brincadeira com a pet Amora. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine dividiu um novo momento com a nova pet, Amora, que há cerca de um mês faz parte da sua família. Nos vídeos postados em sua conta de Instagram Stories, a influencer zoa a si mesma ao “conversar” com a cadelinha. “Dá um ‘oi’ para a galera, de bandana! Porque você fica um charme de bandana”, disse Bruna fazendo um outro tipo de voz. “A mamãe foi obrigada a dar todas para ela”, continuou a irmã de Luana Marquezine.

Na sequência, a dona de Amora, que já encantou famosos como Enzo Celulari, questionou o motivo de ter mudado a voz para falar com a cadelinha. “Por que a gente fica com voz retardada para falar com essas coisinhas? Eu vou explodir essa cabeça. Eu tenho muito amor!”, disparou Bruna, que vem ganhando torcida nas redes por namoro com o filho de Claudia Raia.

Na sequência e ainda brincando a cadelinha da raça Golden Retriever, a jovem reparou no crescimento dos dentinhos da pet, caçula da família. Depois, a influencer incentivou Amora a saudar os seguidores. “Dá um oi para a galera das redes sociais”, pediu ela, longe da TV há quase dois anos, quando esteve em “Deus Salve o Rei”. “Eles gostam de você!”, continuou enquanto fazia carinho na cadela.

Desligada da Globo

Nos últimos meses, a emissora carioca tem feito uma redução no seu elenco. Com novelas paralisadas e outras sem previsão de começarem a ser gravadas, a Globo optou por novos modelos de contrato, agora por obra, mesmo caso de Angélica, que deveria ter estreado seu novo programa, o “Simples Assim”, há três meses. Nessa redução de despesas, Bruna Marquezine, José Loreto, Bruno Gagliasso , Renato Aragão, Débora Nascimento, Otaviano Costa e Stênio Garcia são alguns nomes dessa lista. Zeca Camargo também não teve seu vínculo renovado e já assinou contrato com a Band.

Rede social

Recentemente, a influencer reagiu após ver uma discussão entre fãs. “Eu não sou mãe de ninguém não e ninguém é santo. Já vi coisa errada de todos os lados, em todas as páginas”, afirmou. “Sigo as páginas que mais me identifico por conta da interação leve, bem-humorada e sem idolatria”, prosseguiu. “Adoraria que parassem de vez com brigas desnecessárias e ofensas cruéis entre vocês. Isso só me afasta daqui”, finalizou a irmã de Luana.

